https://ria.ru/20231001/aeroport-1899720753.html
Аэропорт Сочи работает в штатном режиме после временных ограничений
Аэропорт Сочи работает в штатном режиме после временных ограничений - РИА Новости, 01.10.2023
Аэропорт Сочи работает в штатном режиме после временных ограничений
Аэропорт Сочи с 8.20 утра работает в обычном режиме после временных ограничений, ситуация спокойная, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T10:11
2023-10-01T10:11
2023-10-01T10:11
туризм
новости - туризм
сочи
алексей копайгородский
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794313494_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_99cef09958c52ffe0141771de4ee42e4.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Аэропорт Сочи с 8.20 утра работает в обычном режиме после временных ограничений, ситуация спокойная, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в телеграм-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что украинский беспилотник был уничтожен системой ПВО над Краснодарским краем в воскресенье утром. "Сегодня около восьми утра дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края уничтожен беспилотный летательный аппарат. В целях обеспечения безопасности в международном аэропорту Сочи вводилось временное ограничение полётов. Рейсы, следовавшие на курорт, были оперативно перенаправлены на запасные аэродромы. С 8.20 утра аэропорт работает в обычном режиме на приём и выпуск воздушных судов. В Сочи всё штатно. Ситуация в городе спокойная", - написал Копайгородский в своём Telegram-канале.
https://ria.ru/20230928/sochi-1899151016.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794313494_277:0:3006:2047_1920x0_80_0_0_96f0ed9330d8e95e09c6f67550baa2f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, сочи, алексей копайгородский, краснодарский край
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Алексей Копайгородский, Краснодарский край
Аэропорт Сочи работает в штатном режиме после временных ограничений
Мэр: аэропорт Сочи работает штатно после ограничений из-за уничтожения БПЛА