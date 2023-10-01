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Аэропорт Сочи работает в штатном режиме после временных ограничений - РИА Новости, 01.10.2023
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Туризм
 
10:11 01.10.2023
https://ria.ru/20231001/aeroport-1899720753.html
Аэропорт Сочи работает в штатном режиме после временных ограничений
Аэропорт Сочи работает в штатном режиме после временных ограничений - РИА Новости, 01.10.2023
Аэропорт Сочи работает в штатном режиме после временных ограничений
Аэропорт Сочи с 8.20 утра работает в обычном режиме после временных ограничений, ситуация спокойная, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в... РИА Новости, 01.10.2023
2023-10-01T10:11
2023-10-01T10:11
туризм
новости - туризм
сочи
алексей копайгородский
краснодарский край
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Аэропорт Сочи с 8.20 утра работает в обычном режиме после временных ограничений, ситуация спокойная, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в телеграм-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что украинский беспилотник был уничтожен системой ПВО над Краснодарским краем в воскресенье утром. "Сегодня около восьми утра дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края уничтожен беспилотный летательный аппарат. В целях обеспечения безопасности в международном аэропорту Сочи вводилось временное ограничение полётов. Рейсы, следовавшие на курорт, были оперативно перенаправлены на запасные аэродромы. С 8.20 утра аэропорт работает в обычном режиме на приём и выпуск воздушных судов. В Сочи всё штатно. Ситуация в городе спокойная", - написал Копайгородский в своём Telegram-канале.
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новости - туризм, сочи, алексей копайгородский, краснодарский край
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Алексей Копайгородский, Краснодарский край
Аэропорт Сочи работает в штатном режиме после временных ограничений

Мэр: аэропорт Сочи работает штатно после ограничений из-за уничтожения БПЛА

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПассажиры в Международном аэропорту Сочи
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Пассажиры в Международном аэропорту Сочи. Архивное фото
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Аэропорт Сочи с 8.20 утра работает в обычном режиме после временных ограничений, ситуация спокойная, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в телеграм-канале.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что украинский беспилотник был уничтожен системой ПВО над Краснодарским краем в воскресенье утром.
"Сегодня около восьми утра дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края уничтожен беспилотный летательный аппарат. В целях обеспечения безопасности в международном аэропорту Сочи вводилось временное ограничение полётов. Рейсы, следовавшие на курорт, были оперативно перенаправлены на запасные аэродромы. С 8.20 утра аэропорт работает в обычном режиме на приём и выпуск воздушных судов. В Сочи всё штатно. Ситуация в городе спокойная", - написал Копайгородский в своём Telegram-канале.
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