https://ria.ru/20231001/aeroport-1899720753.html

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме после временных ограничений

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме после временных ограничений - РИА Новости, 01.10.2023

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме после временных ограничений

Аэропорт Сочи с 8.20 утра работает в обычном режиме после временных ограничений, ситуация спокойная, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в... РИА Новости, 01.10.2023

2023-10-01T10:11

2023-10-01T10:11

2023-10-01T10:11

туризм

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сочи

алексей копайгородский

краснодарский край

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Аэропорт Сочи с 8.20 утра работает в обычном режиме после временных ограничений, ситуация спокойная, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в телеграм-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщали, что украинский беспилотник был уничтожен системой ПВО над Краснодарским краем в воскресенье утром. "Сегодня около восьми утра дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края уничтожен беспилотный летательный аппарат. В целях обеспечения безопасности в международном аэропорту Сочи вводилось временное ограничение полётов. Рейсы, следовавшие на курорт, были оперативно перенаправлены на запасные аэродромы. С 8.20 утра аэропорт работает в обычном режиме на приём и выпуск воздушных судов. В Сочи всё штатно. Ситуация в городе спокойная", - написал Копайгородский в своём Telegram-канале.

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сочи

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, сочи, алексей копайгородский, краснодарский край