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"Критически важно". В США раскрыли секрет о системах Patriot на Украине - РИА Новости, 30.09.2023
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18:18 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/zrk-1899655393.html
"Критически важно". В США раскрыли секрет о системах Patriot на Украине
"Критически важно". В США раскрыли секрет о системах Patriot на Украине - РИА Новости, 30.09.2023
"Критически важно". В США раскрыли секрет о системах Patriot на Украине
Зенитными ракетными комплексами Patriot на Украине могут управлять иностранные военные, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T18:18
2023-09-30T18:18
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Зенитными ракетными комплексами Patriot на Украине могут управлять иностранные военные, пишет Military Watch Magazine.Как отмечается в статье, ЗРК отправили в восточноевропейскую страну в достаточно короткие сроки для их применения в бою. Это означает, что ими управляли не сами украинцы, на обучение которых пришлось бы потратить много времени, предположили эксперты."Операторами могли быть иностранные военные", — говорится в публикации.По оценке СМИ, при поставке западных вооружений в ВСУ широко привлекались зарубежные специалисты, которые умеют обращаться с различными видами военной техники. Это было критически важно, поскольку позволило значительно сэкономить время на подготовке собственного персонала, уточняется в материале.Россия ранее направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок вооружений Украине. Как отметил глава МИД Сергей Лавров, любые грузы, которые содержат военную технику для ВСУ, станут законной целью ВКС России. Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя средства поражения Киеву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь, напомнил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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политика, украина, россия, вооруженные силы украины, нато
Политика, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Критически важно". В США раскрыли секрет о системах Patriot на Украине

MWM: системами Patriot на Украине управляют иностранные военные

© Фото : Anthony SweeneyАмериканский зенитный ракетный комплекс Patriot
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© Фото : Anthony Sweeney
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Зенитными ракетными комплексами Patriot на Украине могут управлять иностранные военные, пишет Military Watch Magazine.
Как отмечается в статье, ЗРК отправили в восточноевропейскую страну в достаточно короткие сроки для их применения в бою. Это означает, что ими управляли не сами украинцы, на обучение которых пришлось бы потратить много времени, предположили эксперты.
«
"Операторами могли быть иностранные военные", — говорится в публикации.
По оценке СМИ, при поставке западных вооружений в ВСУ широко привлекались зарубежные специалисты, которые умеют обращаться с различными видами военной техники. Это было критически важно, поскольку позволило значительно сэкономить время на подготовке собственного персонала, уточняется в материале.
Россия ранее направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок вооружений Украине. Как отметил глава МИД Сергей Лавров, любые грузы, которые содержат военную технику для ВСУ, станут законной целью ВКС России. Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя средства поражения Киеву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь, напомнил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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