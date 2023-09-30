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В Госдуме призвали вернуть Одесскую и Харьковскую области в состав России
В Госдуме призвали вернуть Одесскую и Харьковскую области в состав России - РИА Новости, 01.10.2023
В Госдуме призвали вернуть Одесскую и Харьковскую области в состав России
Россия, кроме ДНР и ЛНР, должна вернуть и остальные свои земли - Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую области, считает вице-спикер Госдумы Пётр РИА Новости, 01.10.2023
2023-09-30T19:56
2023-09-30T19:56
2023-10-01T08:17
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
петр толстой
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия, кроме ДНР и ЛНР, должна вернуть и остальные свои земли - Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую области, считает вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. Об этом он написал в своём Telegram-канале."Россия должна вернуть и остальные свои земли: Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую области – все земли, где живут наши русские люди, которых 30 лет назад предали и бросили, придумав независимую Украину, наплевав на интересы жителей этих регионов. Лучше поздно, чем никогда, но мы исправим это", - написал он.Тридцатого сентября отмечается годовщина воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Референдумы о вхождении этих регионов в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20230930/izmail-1899614744.html
россия
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, петр толстой, владимир путин, госдума рф
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Петр Толстой, Владимир Путин, Госдума РФ
В Госдуме призвали вернуть Одесскую и Харьковскую области в состав России
Толстой: Россия должна вернуть себе остальные свои земли, подконтрольные Киеву