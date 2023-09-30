https://ria.ru/20230930/zemli-1899666934.html

В Госдуме призвали вернуть Одесскую и Харьковскую области в состав России

В Госдуме призвали вернуть Одесскую и Харьковскую области в состав России - РИА Новости, 01.10.2023

В Госдуме призвали вернуть Одесскую и Харьковскую области в состав России

Россия, кроме ДНР и ЛНР, должна вернуть и остальные свои земли - Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую области, считает вице-спикер Госдумы Пётр РИА Новости, 01.10.2023

2023-09-30T19:56

2023-09-30T19:56

2023-10-01T08:17

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

петр толстой

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия, кроме ДНР и ЛНР, должна вернуть и остальные свои земли - Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую области, считает вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. Об этом он написал в своём Telegram-канале."Россия должна вернуть и остальные свои земли: Одесскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую области – все земли, где живут наши русские люди, которых 30 лет назад предали и бросили, придумав независимую Украину, наплевав на интересы жителей этих регионов. Лучше поздно, чем никогда, но мы исправим это", - написал он.Тридцатого сентября отмечается годовщина воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Референдумы о вхождении этих регионов в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230930/izmail-1899614744.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, петр толстой, владимир путин, госдума рф