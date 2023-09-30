https://ria.ru/20230930/zelenskiy-1899623789.html

"Россия дала понять". У Зеленского осталось лишь два выбора, заявили в США

"Россия дала понять". У Зеленского осталось лишь два выбора, заявили в США - РИА Новости, 30.09.2023

"Россия дала понять". У Зеленского осталось лишь два выбора, заявили в США

Украина может лишь капитулировать либо прекратить свое существование, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T13:52

2023-09-30T13:52

2023-09-30T19:00

в мире

украина

россия

киев

владимир зеленский

владимир путин

центральное разведывательное управление (цру)

нато

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Украина может лишь капитулировать либо прекратить свое существование, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."План Зеленского, состоящий из десяти пунктов, не сработает. Он хочет, чтобы Россия полностью вывела все войска, выдала Владимира Путина суду, выплатила репарации украинцам — это даже не серьезное предложение. И Россия только что ясно дала понять", — указал специалист.Он отметил, что украинский план по достижению мира никогда не будет реализован, подчеркнув, что конфликт закончится только на российских условиях и вариантов у киевского руководства осталось мало: капитулировать или допустить исчезновение Украины как государства."Это единственные два варианта", — подытожил эксперт.В четверг генеральный секретарь НАТО встретился в Киеве с Владимиром Зеленским. Столтенберг поддержал "формулу мира" Зеленского и вновь повторил обещание поддерживать Украину "так долго, сколько потребуется". Глава киевского режима после переговоров заявил, что вступление Украины в организацию — вопрос времени.

https://ria.ru/20230930/panika-1899612958.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), нато