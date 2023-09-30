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"Россия дала понять". У Зеленского осталось лишь два выбора, заявили в США - РИА Новости, 30.09.2023
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13:52 30.09.2023 (обновлено: 19:00 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/zelenskiy-1899623789.html
"Россия дала понять". У Зеленского осталось лишь два выбора, заявили в США
"Россия дала понять". У Зеленского осталось лишь два выбора, заявили в США - РИА Новости, 30.09.2023
"Россия дала понять". У Зеленского осталось лишь два выбора, заявили в США
Украина может лишь капитулировать либо прекратить свое существование, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T13:52
2023-09-30T19:00
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владимир путин
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Украина может лишь капитулировать либо прекратить свое существование, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.&quot;План Зеленского, состоящий из десяти пунктов, не сработает. Он хочет, чтобы Россия полностью вывела все войска, выдала Владимира Путина суду, выплатила репарации украинцам — это даже не серьезное предложение. И Россия только что ясно дала понять&quot;, — указал специалист.Он отметил, что украинский план по достижению мира никогда не будет реализован, подчеркнув, что конфликт закончится только на российских условиях и вариантов у киевского руководства осталось мало: капитулировать или допустить исчезновение Украины как государства.&quot;Это единственные два варианта&quot;, — подытожил эксперт.В четверг генеральный секретарь НАТО встретился в Киеве с Владимиром Зеленским. Столтенберг поддержал "формулу мира" Зеленского и вновь повторил обещание поддерживать Украину "так долго, сколько потребуется". Глава киевского режима после переговоров заявил, что вступление Украины в организацию — вопрос времени.
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
"Россия дала понять". У Зеленского осталось лишь два выбора, заявили в США

Эксперт Джонсон: Украина может капитулировать или прекратить существование

© AP Photo / Ted ShaffreyПрезидент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, США
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© AP Photo / Ted Shaffrey
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, США. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Украина может лишь капитулировать либо прекратить свое существование, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«

"План Зеленского, состоящий из десяти пунктов, не сработает. Он хочет, чтобы Россия полностью вывела все войска, выдала Владимира Путина суду, выплатила репарации украинцам — это даже не серьезное предложение. И Россия только что ясно дала понять", — указал специалист.

Он отметил, что украинский план по достижению мира никогда не будет реализован, подчеркнув, что конфликт закончится только на российских условиях и вариантов у киевского руководства осталось мало: капитулировать или допустить исчезновение Украины как государства.
«

"Это единственные два варианта", — подытожил эксперт.

В четверг генеральный секретарь НАТО встретился в Киеве с Владимиром Зеленским. Столтенберг поддержал "формулу мира" Зеленского и вновь повторил обещание поддерживать Украину "так долго, сколько потребуется". Глава киевского режима после переговоров заявил, что вступление Украины в организацию — вопрос времени.
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В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТО
 
 
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