https://ria.ru/20230930/zelenskaya-1899636867.html
"Это начало": в США указали на важную деталь в заявлениях жены Зеленского
"Это начало": в США указали на важную деталь в заявлениях жены Зеленского - РИА Новости, 30.09.2023
"Это начало": в США указали на важную деталь в заявлениях жены Зеленского
Неуверенность Елены Зеленской в том, что ее муж пойдет на второй срок свидетельствует о серьезных проблемах на Украине, заявил бывший американский разведчик... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T16:04
2023-09-30T16:04
2023-09-30T16:05
в мире
украина
елена зеленская
скотт риттер
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Неуверенность Елены Зеленской в том, что ее муж пойдет на второй срок свидетельствует о серьезных проблемах на Украине, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of."Что сказала жена Зеленского? "Я не уверена, хочет ли украинский народ, чтобы он был президентом" <…> Очень негативно. Я это интерпретирую как то, что на Украине сейчас серьезные проблемы", – прокомментировал он ситуацию.Риттер предположил, что к концу российско-украинского конфликта правительство Зеленского падет."Мы наблюдаем начало политического краха режима Зеленского", – резюмировал он.Ранее жена Владимира Зеленского заявила, что сомневается, будет ли ее муж принимать участие в следующих выборах. Она подчеркнула, что это будет зависеть от того, нужен ли он украинскому обществу в качестве президента.
https://ria.ru/20230930/goroda-1899599677.html
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в мире, украина, елена зеленская, скотт риттер
В мире, Украина, Елена Зеленская, Скотт Риттер
"Это начало": в США указали на важную деталь в заявлениях жены Зеленского
Экс-разведчик Риттер: признания Зеленской говорят о скорой отставке ее мужа
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости.
Неуверенность Елены Зеленской в том, что ее муж пойдет на второй срок свидетельствует о серьезных проблемах на Украине, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу
Through the eyes of.
"Что сказала жена Зеленского? "Я не уверена, хочет ли украинский народ, чтобы он был президентом" <…> Очень негативно. Я это интерпретирую как то, что на Украине сейчас серьезные проблемы", – прокомментировал он ситуацию.
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Риттер предположил, что к концу российско-украинского конфликта правительство Зеленского падет.
"Мы наблюдаем начало политического краха режима Зеленского", – резюмировал он.
Ранее жена Владимира Зеленского заявила, что сомневается, будет ли ее муж принимать участие в следующих выборах. Она подчеркнула, что это будет зависеть от того, нужен ли он украинскому обществу в качестве президента.
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