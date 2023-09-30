Рейтинг@Mail.ru
"Это начало": в США указали на важную деталь в заявлениях жены Зеленского - РИА Новости, 30.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 30.09.2023 (обновлено: 16:05 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/zelenskaya-1899636867.html
"Это начало": в США указали на важную деталь в заявлениях жены Зеленского
"Это начало": в США указали на важную деталь в заявлениях жены Зеленского - РИА Новости, 30.09.2023
"Это начало": в США указали на важную деталь в заявлениях жены Зеленского
Неуверенность Елены Зеленской в том, что ее муж пойдет на второй срок свидетельствует о серьезных проблемах на Украине, заявил бывший американский разведчик... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T16:04
2023-09-30T16:05
в мире
украина
елена зеленская
скотт риттер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865433822_0:33:3254:1863_1920x0_80_0_0_e7b781c9c4d16311f2b86c7378da8eee.jpg
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Неуверенность Елены Зеленской в том, что ее муж пойдет на второй срок свидетельствует о серьезных проблемах на Украине, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of."Что сказала жена Зеленского? "Я не уверена, хочет ли украинский народ, чтобы он был президентом" &lt;…&gt; Очень негативно. Я это интерпретирую как то, что на Украине сейчас серьезные проблемы", – прокомментировал он ситуацию.Риттер предположил, что к концу российско-украинского конфликта правительство Зеленского падет."Мы наблюдаем начало политического краха режима Зеленского", – резюмировал он.Ранее жена Владимира Зеленского заявила, что сомневается, будет ли ее муж принимать участие в следующих выборах. Она подчеркнула, что это будет зависеть от того, нужен ли он украинскому обществу в качестве президента.
https://ria.ru/20230930/goroda-1899599677.html
https://ria.ru/20230930/taurus-1899626011.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865433822_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_a9f49e7211729e146e1c8e841933ac00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, елена зеленская, скотт риттер
В мире, Украина, Елена Зеленская, Скотт Риттер
"Это начало": в США указали на важную деталь в заявлениях жены Зеленского

Экс-разведчик Риттер: признания Зеленской говорят о скорой отставке ее мужа

© AP Photo / Markus SchreiberЕлена Зеленская
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Елена Зеленская. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Неуверенность Елены Зеленской в том, что ее муж пойдет на второй срок свидетельствует о серьезных проблемах на Украине, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.
"Что сказала жена Зеленского? "Я не уверена, хочет ли украинский народ, чтобы он был президентом" <…> Очень негативно. Я это интерпретирую как то, что на Украине сейчас серьезные проблемы", – прокомментировал он ситуацию.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
"Игра окончена": в США рассказали о роковой ошибке Киева
09:52
Риттер предположил, что к концу российско-украинского конфликта правительство Зеленского падет.
"Мы наблюдаем начало политического краха режима Зеленского", – резюмировал он.
Ранее жена Владимира Зеленского заявила, что сомневается, будет ли ее муж принимать участие в следующих выборах. Она подчеркнула, что это будет зависеть от того, нужен ли он украинскому обществу в качестве президента.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
"Незамедлительно". В Германии сделали дерзкое заявление в адрес России
14:14
 
В миреУкраинаЕлена ЗеленскаяСкотт Риттер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала