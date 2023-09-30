https://ria.ru/20230930/zelenskaya-1899636867.html

"Это начало": в США указали на важную деталь в заявлениях жены Зеленского

"Это начало": в США указали на важную деталь в заявлениях жены Зеленского - РИА Новости, 30.09.2023

"Это начало": в США указали на важную деталь в заявлениях жены Зеленского

Неуверенность Елены Зеленской в том, что ее муж пойдет на второй срок свидетельствует о серьезных проблемах на Украине, заявил бывший американский разведчик... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T16:04

2023-09-30T16:04

2023-09-30T16:05

в мире

украина

елена зеленская

скотт риттер

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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Неуверенность Елены Зеленской в том, что ее муж пойдет на второй срок свидетельствует о серьезных проблемах на Украине, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of."Что сказала жена Зеленского? "Я не уверена, хочет ли украинский народ, чтобы он был президентом" <…> Очень негативно. Я это интерпретирую как то, что на Украине сейчас серьезные проблемы", – прокомментировал он ситуацию.Риттер предположил, что к концу российско-украинского конфликта правительство Зеленского падет."Мы наблюдаем начало политического краха режима Зеленского", – резюмировал он.Ранее жена Владимира Зеленского заявила, что сомневается, будет ли ее муж принимать участие в следующих выборах. Она подчеркнула, что это будет зависеть от того, нужен ли он украинскому обществу в качестве президента.

https://ria.ru/20230930/goroda-1899599677.html

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в мире, украина, елена зеленская, скотт риттер