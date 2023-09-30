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Производитель Bayraktar вложит 100 миллионов долларов в завод на Украине - РИА Новости, 30.09.2023
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14:12 30.09.2023 (обновлено: 16:31 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/zavod-1899625654.html
Производитель Bayraktar вложит 100 миллионов долларов в завод на Украине
Производитель Bayraktar вложит 100 миллионов долларов в завод на Украине - РИА Новости, 30.09.2023
Производитель Bayraktar вложит 100 миллионов долларов в завод на Украине
Турецкая компания Baykar вложит порядка ста миллионов долларов в строительство завода по производству беспилотников на Украине, сообщил генеральный директор... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T14:12
2023-09-30T16:31
украина
василий боднар
киев
турция
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Турецкая компания Baykar вложит порядка ста миллионов долларов в строительство завода по производству беспилотников на Украине, сообщил генеральный директор фирмы Халук Байрактар на международном форуме оборонных индустрий в Киеве, его слова приводит агентство "Укринформ".&quot;(Планируем. — Прим. ред.) инвестировать около 100 миллионов долларов, и процесс пошел. Строительство уже начато. На его завершение понадобится около 1,5 года&quot;, — сказал он.Посол в Турции Василий Боднар в августе 2022 года заявил, что турецкая компания Baykar будет строить завод по производству ударных беспилотников Bayraktar на Украине. По его словам, фирма уже купила для этого земельный участок. Компания Baykar представила концепт завода в Киевской области. Как заявлял Халук Байрактар, общая площадь центра Baykar на Украине будет более 30 тысяч квадратных метров, а количество местных инженеров и техников составит более 300. В феврале 2023 года начальник Главного управления земель обороны и фондов Минобороны Украины Борис Закутний сообщил, что место для создания центра Bayraktar удалось согласовать. В июле министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Александр Камышин заявил о начале строительства завода.
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украина, василий боднар, киев, турция
Украина, Василий Боднар, Киев, Турция
Производитель Bayraktar вложит 100 миллионов долларов в завод на Украине

Производитель БПЛА Bayraktar намерен достроить завод на Украине через 1,5 года

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБеспилотник Bayraktar
Беспилотник Bayraktar - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Беспилотник Bayraktar. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Турецкая компания Baykar вложит порядка ста миллионов долларов в строительство завода по производству беспилотников на Украине, сообщил генеральный директор фирмы Халук Байрактар на международном форуме оборонных индустрий в Киеве, его слова приводит агентство "Укринформ".
«

"(Планируем. — Прим. ред.) инвестировать около 100 миллионов долларов, и процесс пошел. Строительство уже начато. На его завершение понадобится около 1,5 года", — сказал он.

Посол в Турции Василий Боднар в августе 2022 года заявил, что турецкая компания Baykar будет строить завод по производству ударных беспилотников Bayraktar на Украине. По его словам, фирма уже купила для этого земельный участок. Компания Baykar представила концепт завода в Киевской области. Как заявлял Халук Байрактар, общая площадь центра Baykar на Украине будет более 30 тысяч квадратных метров, а количество местных инженеров и техников составит более 300.
В феврале 2023 года начальник Главного управления земель обороны и фондов Минобороны Украины Борис Закутний сообщил, что место для создания центра Bayraktar удалось согласовать. В июле министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Александр Камышин заявил о начале строительства завода.
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