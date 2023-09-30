https://ria.ru/20230930/zavod-1899590938.html

В Херсоне повреждено здание завода

В Херсоне повреждено здание завода - РИА Новости, 30.09.2023

В Херсоне повреждено здание завода

Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в телеграм-канале, что территория и здание завода... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T08:27

2023-09-30T08:27

2023-09-30T08:27

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831694540_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_fe7534e89f2d075d204e126d6f5009c5.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в телеграм-канале, что территория и здание завода подверглись удару в Херсоне. Прокудин написал в своем Telegram-канале об ударе по Херсону, в результате чего повреждены "территорию и здание завода". В ночь на субботу воздушная тревога была объявлена в Винницкой, Хмельницкой, Черкасской и Кировоградской областях Украины. Позже глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил о повреждении объекта инфраструктуры в Винницкой области на Украине. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Херсонская область стала российским регионом 30 сентября 2022 года по итогам референдума. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролирует Украина.

https://ria.ru/20230929/obstrel-1899351221.html

херсон

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсон, херсонская область