В Херсоне повреждено здание завода
В Херсоне заявили о повреждении здания и территории завода во время удара
Херсон. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в телеграм-канале, что территория и здание завода подверглись удару в Херсоне.
Прокудин написал в своем Telegram-канале об ударе по Херсону, в результате чего повреждены "территорию и здание завода".
В ночь на субботу воздушная тревога была объявлена в Винницкой, Хмельницкой, Черкасской и Кировоградской областях Украины. Позже глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил о повреждении объекта инфраструктуры в Винницкой области на Украине.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Херсонская область стала российским регионом 30 сентября 2022 года по итогам референдума. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, контролирует Украина.