https://ria.ru/20230930/zakonoproekt-1899686871.html

Белый дом призвал Маккарти вынести на рассмотрение проект о помощи Киеву

Белый дом призвал Маккарти вынести на рассмотрение проект о помощи Киеву - РИА Новости, 30.09.2023

Белый дом призвал Маккарти вынести на рассмотрение проект о помощи Киеву

Белый дом после голосования в конгрессе США по плану временного финансирования правительства призвал спикера палаты представителей Кевина Маккарти вынести на... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T23:43

2023-09-30T23:43

2023-09-30T23:43

в мире

россия

украина

сша

кевин маккарти

владимир путин

джо байден

нато

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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Белый дом после голосования в конгрессе США по плану временного финансирования правительства призвал спикера палаты представителей Кевина Маккарти вынести на рассмотрение отдельный законопроект, предусматривающий выделение средств на нужды Украины, передает в субботу телеканал CNN. "Мы целиком ожидаем, что спикер Маккарти, который заявил о своей поддержке финансирования на нужды Украины в ее борьбе против незаконной и неоправданной агрессии со стороны России, вскоре вынесет на рассмотрение отдельный законопроект", - цитирует телеканал слова неназванного чиновника в американской администрации. Ранее в этот же день палата представителей двумя третями голосов одобрила предложенный республиканцами проект продолжения финансирования правительства сроком на 45 дней, не включающий средства для Украины. Теперь инициативу должен одобрить сенат, который контролируют демократы. Если это случится, проект отправится на подпись президенту Джо Байдену, который во избежание наступления шатдауна должен успеть подписать его до 00.00 воскресенья (07.00 мск). Шатдауном в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, будут вынуждены с 1 октября продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправят в вынужденный отпуск. При этом в правительстве США ранее признали, что возможный шатдаун может иметь катастрофические последствия для всей страны. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По словам Путина, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230930/ukraina-1899671067.html

https://ria.ru/20230930/finansirovanie-1899679222.html

россия

украина

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, сша, кевин маккарти, владимир путин, джо байден, нато