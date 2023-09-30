Рейтинг@Mail.ru
Белый дом призвал Маккарти вынести на рассмотрение проект о помощи Киеву - РИА Новости, 30.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:43 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/zakonoproekt-1899686871.html
Белый дом призвал Маккарти вынести на рассмотрение проект о помощи Киеву
Белый дом призвал Маккарти вынести на рассмотрение проект о помощи Киеву - РИА Новости, 30.09.2023
Белый дом призвал Маккарти вынести на рассмотрение проект о помощи Киеву
Белый дом после голосования в конгрессе США по плану временного финансирования правительства призвал спикера палаты представителей Кевина Маккарти вынести на... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T23:43
2023-09-30T23:43
в мире
россия
украина
сша
кевин маккарти
владимир путин
джо байден
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_a2ef5fca9b3b9e7f822120fe5c9d008e.jpg
ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Белый дом после голосования в конгрессе США по плану временного финансирования правительства призвал спикера палаты представителей Кевина Маккарти вынести на рассмотрение отдельный законопроект, предусматривающий выделение средств на нужды Украины, передает в субботу телеканал CNN. "Мы целиком ожидаем, что спикер Маккарти, который заявил о своей поддержке финансирования на нужды Украины в ее борьбе против незаконной и неоправданной агрессии со стороны России, вскоре вынесет на рассмотрение отдельный законопроект", - цитирует телеканал слова неназванного чиновника в американской администрации. Ранее в этот же день палата представителей двумя третями голосов одобрила предложенный республиканцами проект продолжения финансирования правительства сроком на 45 дней, не включающий средства для Украины. Теперь инициативу должен одобрить сенат, который контролируют демократы. Если это случится, проект отправится на подпись президенту Джо Байдену, который во избежание наступления шатдауна должен успеть подписать его до 00.00 воскресенья (07.00 мск). Шатдауном в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, будут вынуждены с 1 октября продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправят в вынужденный отпуск. При этом в правительстве США ранее признали, что возможный шатдаун может иметь катастрофические последствия для всей страны. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По словам Путина, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230930/ukraina-1899671067.html
https://ria.ru/20230930/finansirovanie-1899679222.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581190667_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_4ea903953691fbb5c1a73f94ceb51cb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, кевин маккарти, владимир путин, джо байден, нато
В мире, Россия, Украина, США, Кевин Маккарти, Владимир Путин, Джо Байден, НАТО
Белый дом призвал Маккарти вынести на рассмотрение проект о помощи Киеву

Белый дом призвал Маккарти вынести на рассмотрение законопроект о помощи Киеву

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Белый дом после голосования в конгрессе США по плану временного финансирования правительства призвал спикера палаты представителей Кевина Маккарти вынести на рассмотрение отдельный законопроект, предусматривающий выделение средств на нужды Украины, передает в субботу телеканал CNN.
«
"Мы целиком ожидаем, что спикер Маккарти, который заявил о своей поддержке финансирования на нужды Украины в ее борьбе против незаконной и неоправданной агрессии со стороны России, вскоре вынесет на рассмотрение отдельный законопроект", - цитирует телеканал слова неназванного чиновника в американской администрации.
Ранее в этот же день палата представителей двумя третями голосов одобрила предложенный республиканцами проект продолжения финансирования правительства сроком на 45 дней, не включающий средства для Украины. Теперь инициативу должен одобрить сенат, который контролируют демократы. Если это случится, проект отправится на подпись президенту Джо Байдену, который во избежание наступления шатдауна должен успеть подписать его до 00.00 воскресенья (07.00 мск).
Шатдауном в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, будут вынуждены с 1 октября продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправят в вынужденный отпуск.
Владимир Зеленский во время визита в США - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
"Зеленский будет мертв". В США раскрыли, что скоро случится на Украине
Вчера, 20:41
При этом в правительстве США ранее признали, что возможный шатдаун может иметь катастрофические последствия для всей страны.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По словам Путина, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Табличка на здании палаты представителей США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
Палата представителей одобрила финансирование властей США без помощи Киеву
Вчера, 21:54
 
В миреРоссияУкраинаСШАКевин МаккартиВладимир ПутинДжо БайденНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала