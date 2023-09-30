Белый дом призвал Маккарти вынести на рассмотрение проект о помощи Киеву
Белый дом призвал Маккарти вынести на рассмотрение законопроект о помощи Киеву
© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Белый дом после голосования в конгрессе США по плану временного финансирования правительства призвал спикера палаты представителей Кевина Маккарти вынести на рассмотрение отдельный законопроект, предусматривающий выделение средств на нужды Украины, передает в субботу телеканал CNN.
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"Мы целиком ожидаем, что спикер Маккарти, который заявил о своей поддержке финансирования на нужды Украины в ее борьбе против незаконной и неоправданной агрессии со стороны России, вскоре вынесет на рассмотрение отдельный законопроект", - цитирует телеканал слова неназванного чиновника в американской администрации.
Ранее в этот же день палата представителей двумя третями голосов одобрила предложенный республиканцами проект продолжения финансирования правительства сроком на 45 дней, не включающий средства для Украины. Теперь инициативу должен одобрить сенат, который контролируют демократы. Если это случится, проект отправится на подпись президенту Джо Байдену, который во избежание наступления шатдауна должен успеть подписать его до 00.00 воскресенья (07.00 мск).
Шатдауном в США называется прекращение работы правительственных учреждений по причине отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, будут вынуждены с 1 октября продолжить выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправят в вынужденный отпуск.
При этом в правительстве США ранее признали, что возможный шатдаун может иметь катастрофические последствия для всей страны.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".