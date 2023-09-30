https://ria.ru/20230930/vzryvy-1899686023.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе - РИА Новости, 01.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Взрывы прогремели в Одессе на Украине, сообщает украинское издание "Страна.ua" в своем в телеграм-канале. РИА Новости, 01.10.2023
2023-09-30T23:32
2023-09-30T23:32
2023-10-01T00:02
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на Украине, сообщает украинское издание "Страна.ua" в своем в телеграм-канале."Сообщают о взрывах в Одессе", - говорится в сообщении издания.Позднее украинский телеканал "Общественное" сообщил о повторных взрывах в городе.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Страна.ua: на Украине в Одессе прогремели взрывы