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В Ивано-Франковской области прогремел взрыв из-за прорыва нефтепровода

В Ивано-Франковской области прогремел взрыв из-за прорыва нефтепровода - РИА Новости, 30.09.2023

В Ивано-Франковской области прогремел взрыв из-за прорыва нефтепровода

В Ивано-Франковской области произошел взрыв на объекте с нефтью, сообщило агентство РБК-Украина. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T17:39

2023-09-30T17:39

2023-09-30T19:20

цены на нефть

ивано-франковская область

рбк (медиагруппа)

ивано-франковск

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Ивано-Франковской области произошел взрыв на объекте с нефтью, сообщило агентство РБК-Украина. "Под Ивано-Франковском произошел взрыв. Над селом Стримба Надворнянской общины поднимается черный дым. Очевидцы сообщают о возможном взрыве на объекте с нефтью", — отметили в издании.Как уточнили в Госслужбе по ЧС Украины, произошел прорыв на нефтепроводе."Произошел порыв нефтепровода диаметром 150 миллиметров с последующим разлитием нефтепродуктов на площади 100 квадратных метров и горением, с распространением огня на частный дом", — сообщило ведомство в Telegram.По информации ведомства, задвижки на нефтепроводе перекрыты, на месте работают спасатели.Позже в госслужбе по ЧС уточнили, что пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

https://ria.ru/20220526/rychag-1790833406.html

ивано-франковская область

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