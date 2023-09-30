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В Ивано-Франковской области прогремел взрыв из-за прорыва нефтепровода - РИА Новости, 30.09.2023
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17:39 30.09.2023 (обновлено: 19:20 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/vzryv-1899649208.html
В Ивано-Франковской области прогремел взрыв из-за прорыва нефтепровода
В Ивано-Франковской области прогремел взрыв из-за прорыва нефтепровода - РИА Новости, 30.09.2023
В Ивано-Франковской области прогремел взрыв из-за прорыва нефтепровода
В Ивано-Франковской области произошел взрыв на объекте с нефтью, сообщило агентство РБК-Украина. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T17:39
2023-09-30T19:20
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Ивано-Франковской области произошел взрыв на объекте с нефтью, сообщило агентство РБК-Украина. &quot;Под Ивано-Франковском произошел взрыв. Над селом Стримба Надворнянской общины поднимается черный дым. Очевидцы сообщают о возможном взрыве на объекте с нефтью&quot;, — отметили в издании.Как уточнили в Госслужбе по ЧС Украины, произошел прорыв на нефтепроводе."Произошел порыв нефтепровода диаметром 150 миллиметров с последующим разлитием нефтепродуктов на площади 100 квадратных метров и горением, с распространением огня на частный дом", — сообщило ведомство в Telegram.По информации ведомства, задвижки на нефтепроводе перекрыты, на месте работают спасатели.Позже в госслужбе по ЧС уточнили, что пострадали шесть человек, в том числе двое детей.
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цены на нефть, ивано-франковская область, рбк (медиагруппа), ивано-франковск
Цены на нефть, Ивано-Франковская область, РБК (медиагруппа), Ивано-Франковск
В Ивано-Франковской области прогремел взрыв из-за прорыва нефтепровода

В Ивано-Франковской области на Украине прорвало нефтепровод, возник пожар

© фото очевидцаДым на месте взрыва в Ивано-Франковской области Украины
Дым на месте взрыва в Ивано-Франковской области Украины
© фото очевидца
Дым на месте взрыва в Ивано-Франковской области Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Ивано-Франковской области произошел взрыв на объекте с нефтью, сообщило агентство РБК-Украина.
«

"Под Ивано-Франковском произошел взрыв. Над селом Стримба Надворнянской общины поднимается черный дым. Очевидцы сообщают о возможном взрыве на объекте с нефтью", — отметили в издании.

© фото очевидцаДым на месте взрыва в Ивано-Франковской области Украины
Дым на месте взрыва в Ивано-Франковской области Украины
© фото очевидца
Дым на месте взрыва в Ивано-Франковской области Украины
Как уточнили в Госслужбе по ЧС Украины, произошел прорыв на нефтепроводе.
"Произошел порыв нефтепровода диаметром 150 миллиметров с последующим разлитием нефтепродуктов на площади 100 квадратных метров и горением, с распространением огня на частный дом", — сообщило ведомство в Telegram.
По информации ведомства, задвижки на нефтепроводе перекрыты, на месте работают спасатели.
Позже в госслужбе по ЧС уточнили, что пострадали шесть человек, в том числе двое детей.
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Цены на нефтьИвано-Франковская областьРБК (медиагруппа)Ивано-Франковск
 
 
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