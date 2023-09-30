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СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье

СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье - РИА Новости, 30.09.2023

СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье

Несколько взрывов прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественные новости" в РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T11:10

2023-09-30T11:10

2023-09-30T11:10

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киев

запорожье

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Несколько взрывов прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Общественные новости" в Telegram-канале. "В Запорожье были слышны звуки взрыва, сообщают корреспонденты "Общественного", - пишет издание. Спустя некоторое время издание сообщило о повторных взрывав в городе. Ранее в субботу воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины, в том числе и на подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Тревога звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране

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запорожье

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, запорожье, украина, вооруженные силы рф