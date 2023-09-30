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В Минтруде рассказали о выплатах ветеранам боевых действий - РИА Новости, 30.09.2023
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16:17 30.09.2023
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В Минтруде рассказали о выплатах ветеранам боевых действий
В Минтруде рассказали о выплатах ветеранам боевых действий - РИА Новости, 30.09.2023
В Минтруде рассказали о выплатах ветеранам боевых действий
Правительство РФ утвердило назначение ежемесячных денежных выплат ветеранам боевых действий при первом обращении без удержания набора социальных услуг (НСУ),... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T16:17
2023-09-30T16:17
общество
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Правительство РФ утвердило назначение ежемесячных денежных выплат ветеранам боевых действий при первом обращении без удержания набора социальных услуг (НСУ), сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты РФ. Соответствующее постановление опубликовано на сайте нормативно-правовых актов. Изменения вступят в силу через семь дней после официального опубликования. "Подписано постановление правительства об утверждении нового порядка предоставления набора социальных услуг ветеранам боевых действий. Теперь при первом обращении ветеранам будет назначаться ежемесячная денежная выплата в полном размере: без удержания НСУ", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, раньше ветеран боевых действий получал ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) с вычетом стоимости набора соцуслуг. Чтобы отказаться от их получения в натуральной форме, нужно было подавать отдельное заявление в Социальный фонд. При этом размер ЕДВ с 1 января следующего года корректировался с учетом того, сохранил гражданин часть услуг или полностью от них отказался. "Напомним, набор социальных услуг включает в себя лекарственное обеспечение, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно", - уточнила пресс-служба.
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общество, россия
Общество, Россия
В Минтруде рассказали о выплатах ветеранам боевых действий

Минтруд: выплаты ветеранам боевых действий назначат без удержания цены соцуслуг

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве
Вход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Правительство РФ утвердило назначение ежемесячных денежных выплат ветеранам боевых действий при первом обращении без удержания набора социальных услуг (НСУ), сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты РФ.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте нормативно-правовых актов. Изменения вступят в силу через семь дней после официального опубликования.
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"Подписано постановление правительства об утверждении нового порядка предоставления набора социальных услуг ветеранам боевых действий. Теперь при первом обращении ветеранам будет назначаться ежемесячная денежная выплата в полном размере: без удержания НСУ", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, раньше ветеран боевых действий получал ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) с вычетом стоимости набора соцуслуг. Чтобы отказаться от их получения в натуральной форме, нужно было подавать отдельное заявление в Социальный фонд. При этом размер ЕДВ с 1 января следующего года корректировался с учетом того, сохранил гражданин часть услуг или полностью от них отказался.
"Напомним, набор социальных услуг включает в себя лекарственное обеспечение, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно", - уточнила пресс-служба.
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