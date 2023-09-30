Рейтинг@Mail.ru
Экзит-полл: в Словакии партия-победитель набирает 23,5 процента голосов - РИА Новости, 01.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:21 30.09.2023 (обновлено: 09:46 01.10.2023)
https://ria.ru/20230930/vybory-1899685901.html
Экзит-полл: в Словакии партия-победитель набирает 23,5 процента голосов
Экзит-полл: в Словакии партия-победитель набирает 23,5 процента голосов - РИА Новости, 01.10.2023
Экзит-полл: в Словакии партия-победитель набирает 23,5 процента голосов
Партия-победитель на внеочередных выборах в парламент Словакии набирает 23,5% голосов, свидетельствуют данные exit poll агентства Focus. РИА Новости, 01.10.2023
2023-09-30T23:21
2023-10-01T09:46
в мире
словакия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/01/1899715843_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a6d89d3f579a3d011c0d1e5521810190.jpg
БРАТИСЛАВА, 30 сен - РИА Новости. Партия-победитель на внеочередных выборах в парламент Словакии набирает 23,5% голосов, свидетельствуют данные exit poll агентства Focus. "Партия, которая одержала победу, набирает 23,5% голосов", - свидетельствуют данные exit poll, продемонстрированные в эфире телеканала Markiza в субботу. В Словакии еще действует мораторий на публикацию полных данных exit poll, поэтому телеканал не раскрывает название партии.
https://ria.ru/20230930/parlament-1899175883.html
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/01/1899715843_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ee8a28b35fbd2fb5e28356d1aa1a9815.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия
В мире, Словакия
Экзит-полл: в Словакии партия-победитель набирает 23,5 процента голосов

Экзит-полл: партия-победитель на выборах в Словакии набирает 23,5% голосов

© AP Photo / Darko BandicКатолические монахини смотрят списки кандидатов на избирательном участке в Братиславе в Словакии. 30 сентября 2023
Католические монахини смотрят списки кандидатов на избирательном участке в Братиславе в Словакии. 30 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© AP Photo / Darko Bandic
Католические монахини смотрят списки кандидатов на избирательном участке в Братиславе в Словакии. 30 сентября 2023
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 30 сен - РИА Новости. Партия-победитель на внеочередных выборах в парламент Словакии набирает 23,5% голосов, свидетельствуют данные exit poll агентства Focus.
«
"Партия, которая одержала победу, набирает 23,5% голосов", - свидетельствуют данные exit poll, продемонстрированные в эфире телеканала Markiza в субботу.
В Словакии еще действует мораторий на публикацию полных данных exit poll, поэтому телеканал не раскрывает название партии.
Мужчина во время голосования на парламентских выборов в Словакии - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
Процедура выборов в парламент Словакии
Вчера, 01:52
 
В миреСловакия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала