https://ria.ru/20230930/vybory-1899685901.html

Экзит-полл: в Словакии партия-победитель набирает 23,5 процента голосов

Экзит-полл: в Словакии партия-победитель набирает 23,5 процента голосов - РИА Новости, 01.10.2023

Экзит-полл: в Словакии партия-победитель набирает 23,5 процента голосов

Партия-победитель на внеочередных выборах в парламент Словакии набирает 23,5% голосов, свидетельствуют данные exit poll агентства Focus. РИА Новости, 01.10.2023

2023-09-30T23:21

2023-09-30T23:21

2023-10-01T09:46

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словакия

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БРАТИСЛАВА, 30 сен - РИА Новости. Партия-победитель на внеочередных выборах в парламент Словакии набирает 23,5% голосов, свидетельствуют данные exit poll агентства Focus. "Партия, которая одержала победу, набирает 23,5% голосов", - свидетельствуют данные exit poll, продемонстрированные в эфире телеканала Markiza в субботу. В Словакии еще действует мораторий на публикацию полных данных exit poll, поэтому телеканал не раскрывает название партии.

https://ria.ru/20230930/parlament-1899175883.html

словакия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, словакия