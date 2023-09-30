https://ria.ru/20230930/vybory-1899685901.html
Экзит-полл: в Словакии партия-победитель набирает 23,5 процента голосов
Экзит-полл: в Словакии партия-победитель набирает 23,5 процента голосов - РИА Новости, 01.10.2023
Экзит-полл: в Словакии партия-победитель набирает 23,5 процента голосов
Партия-победитель на внеочередных выборах в парламент Словакии набирает 23,5% голосов, свидетельствуют данные exit poll агентства Focus. РИА Новости, 01.10.2023
2023-09-30T23:21
2023-09-30T23:21
2023-10-01T09:46
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словакия
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БРАТИСЛАВА, 30 сен - РИА Новости. Партия-победитель на внеочередных выборах в парламент Словакии набирает 23,5% голосов, свидетельствуют данные exit poll агентства Focus. "Партия, которая одержала победу, набирает 23,5% голосов", - свидетельствуют данные exit poll, продемонстрированные в эфире телеканала Markiza в субботу. В Словакии еще действует мораторий на публикацию полных данных exit poll, поэтому телеканал не раскрывает название партии.
https://ria.ru/20230930/parlament-1899175883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия
Экзит-полл: в Словакии партия-победитель набирает 23,5 процента голосов
Экзит-полл: партия-победитель на выборах в Словакии набирает 23,5% голосов