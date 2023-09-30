https://ria.ru/20230930/vybory-1899685217.html

В Словакии завершилось голосование на выборах в парламент

В Словакии завершилось голосование на выборах в парламент - РИА Новости, 01.10.2023

В Словакии завершилось голосование на выборах в парламент

Голосование на внеочередных парламентских выборах в Словакии завершено на всех избирательных участках, кроме двух, время работы которых было продлено из-за... РИА Новости, 01.10.2023

2023-09-30T23:14

2023-09-30T23:14

2023-10-01T09:47

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БРАТИСЛАВА, 30 сен - РИА Новости. Голосование на внеочередных парламентских выборах в Словакии завершено на всех избирательных участках, кроме двух, время работы которых было продлено из-за произошедших днем инцидентов, сообщило МВД республики. В Словакии, где проживают порядка 5,5 миллиона человек, в субботу было открыто 5996 избирательных участков. Голосование началось в 07.00 (08.00 мск) и завершилось в 22.00 (23.00 мск) на всех участках, кроме двух. Днем на одном из участков в Братиславе потерял сознание член избирательной комиссии, голосование на некоторое время было приостановлено, работа этого участка продлена до 22.40 (23.40 мск). Кроме того, трагический инцидент произошел на избирательном участке в городе Поважска Быстрица на северо-западе страны: там скончался пожилой мужчина, из-за чего участок также потребовалось ненадолго закрыть, проголосовать можно будет до 22.45 (23.45 мск). Таким образом, мораторий на агитацию, который был введен в Словакии 28 сентября, закончится с закрытием последнего избирательного участка в республике в 22.45 (23.45 мск). После этого СМИ смогут представить данные опросов избирателей на выходах из участков. Проголосовать гражданам республики, которые находятся за пределами Словакии, можно было по почте. Такой возможностью воспользовалось рекордное число граждан Словакии - 58 779 человек. В 2020 году на выборах в парламент по почте проголосовали 48 925 словаков. Предыдущие парламентские выборы состоялись в республике 29 февраля 2020 года, по их итогам правящую коалицию составили четыре либеральные партии. В ноябре 2022 коалиция распалась, и теперь уже бывший премьер-министр Эдуард Хегер согласился с необходимостью провести досрочными парламентскими выборы. К участию в выборах в Словакии допущены 24 партии и одна коалиция. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 5% голосов, коалициям - не менее 7%. Главным фаворитом является социал-демократическая партия Smer под руководством 59-летнего Роберта Фицо, который ранее уже трижды занимал пост премьер-министра Словакии. Он выступает против продолжения военной поддержки Украины. Для формирования правительства партия-победитель должна получить поддержку не менее 76 депутатов из 150. Согласно опросам, партия Smer, даже одержав победу, не сможет получить большинство в парламенте. Фицо может создать коалицию с социал-демократической партией Hlas, которую возглавляет экс-премьер Словакии 47-летний Петер Пеллегрини. У его партии высокие шансы занять третье место на выборах. Но даже объединения Smer и Hlas, вероятнее всего, не хватит для создания полноценной коалиции. По мнению местных политологов, может возникнуть ситуация, когда ни одна из партий не получит большинства в парламенте, в таком случае не исключено, что через пару месяцев Словакию снова могут ждать выборы.

https://ria.ru/20230930/slovakiya-1899621019.html

https://ria.ru/20230930/parlament-1899175883.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, словакия, братислава, украина, петер пеллегрини, роберт фицо