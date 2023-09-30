Рейтинг@Mail.ru
Глава Буркина-Фасо заявил, что выборы не являются его приоритетом - РИА Новости, 30.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:05 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/vybory-1899580781.html
Глава Буркина-Фасо заявил, что выборы не являются его приоритетом
Глава Буркина-Фасо заявил, что выборы не являются его приоритетом - РИА Новости, 30.09.2023
Глава Буркина-Фасо заявил, что выборы не являются его приоритетом
Лидер Буркина-Фасо в переходный период Ибрагим Траоре заявил в эфире государственной телерадиовещательной компании RTB, что проведение выборов не является для... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T03:05
2023-09-30T03:05
в мире
буркина-фасо
сахель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1d/1887072607_0:239:3137:2004_1920x0_80_0_0_c3d9ac34a02b0bc66aeb8fa3c8d71e97.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Лидер Буркина-Фасо в переходный период Ибрагим Траоре заявил в эфире государственной телерадиовещательной компании RTB, что проведение выборов не является для него приоритетом. "Это не приоритет... Приоритетом является безопасность", - отметил он. Траоре добавил, что для проведения голосования необходимо обеспечить безопасность на всей территории страны. Он также объявил о плане частично изменить конституцию страны. В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамиба, приостановлении действия конституции и роспуске правительства. Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.
https://ria.ru/20230928/perevorot-1899075036.html
буркина-фасо
сахель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1d/1887072607_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b7dfd1f6c7eac8d38b3639ee522f0cea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, буркина-фасо, сахель
В мире, Буркина-Фасо, Сахель
Глава Буркина-Фасо заявил, что выборы не являются его приоритетом

Глава Буркина-Фасо заявил, что проведение выборов не является его приоритетом

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкИбраим Траоре
Ибраим Траоре - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Ибраим Траоре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Лидер Буркина-Фасо в переходный период Ибрагим Траоре заявил в эфире государственной телерадиовещательной компании RTB, что проведение выборов не является для него приоритетом.
«
"Это не приоритет... Приоритетом является безопасность", - отметил он.
Траоре добавил, что для проведения голосования необходимо обеспечить безопасность на всей территории страны.
Он также объявил о плане частично изменить конституцию страны.
В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамиба, приостановлении действия конституции и роспуске правительства. Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.
Военный патруль на улице столицы Буркина-Фасо Угадугу - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
В Буркина-Фасо заявили о предотвращении госпереворота
28 сентября, 00:15
 
В миреБуркина-ФасоСахель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала