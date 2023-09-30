https://ria.ru/20230930/vybory-1899580781.html
Глава Буркина-Фасо заявил, что выборы не являются его приоритетом
Глава Буркина-Фасо заявил, что выборы не являются его приоритетом - РИА Новости, 30.09.2023
Глава Буркина-Фасо заявил, что выборы не являются его приоритетом
Лидер Буркина-Фасо в переходный период Ибрагим Траоре заявил в эфире государственной телерадиовещательной компании RTB, что проведение выборов не является для... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T03:05
2023-09-30T03:05
2023-09-30T03:05
в мире
буркина-фасо
сахель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1d/1887072607_0:239:3137:2004_1920x0_80_0_0_c3d9ac34a02b0bc66aeb8fa3c8d71e97.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Лидер Буркина-Фасо в переходный период Ибрагим Траоре заявил в эфире государственной телерадиовещательной компании RTB, что проведение выборов не является для него приоритетом. "Это не приоритет... Приоритетом является безопасность", - отметил он. Траоре добавил, что для проведения голосования необходимо обеспечить безопасность на всей территории страны. Он также объявил о плане частично изменить конституцию страны. В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамиба, приостановлении действия конституции и роспуске правительства. Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.
https://ria.ru/20230928/perevorot-1899075036.html
буркина-фасо
сахель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1d/1887072607_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b7dfd1f6c7eac8d38b3639ee522f0cea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, буркина-фасо, сахель
В мире, Буркина-Фасо, Сахель
Глава Буркина-Фасо заявил, что выборы не являются его приоритетом
Глава Буркина-Фасо заявил, что проведение выборов не является его приоритетом