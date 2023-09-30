https://ria.ru/20230930/vybory-1899580781.html

Глава Буркина-Фасо заявил, что выборы не являются его приоритетом

Глава Буркина-Фасо заявил, что выборы не являются его приоритетом - РИА Новости, 30.09.2023

Глава Буркина-Фасо заявил, что выборы не являются его приоритетом

Лидер Буркина-Фасо в переходный период Ибрагим Траоре заявил в эфире государственной телерадиовещательной компании RTB, что проведение выборов не является для... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T03:05

2023-09-30T03:05

2023-09-30T03:05

в мире

буркина-фасо

сахель

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Лидер Буркина-Фасо в переходный период Ибрагим Траоре заявил в эфире государственной телерадиовещательной компании RTB, что проведение выборов не является для него приоритетом. "Это не приоритет... Приоритетом является безопасность", - отметил он. Траоре добавил, что для проведения голосования необходимо обеспечить безопасность на всей территории страны. Он также объявил о плане частично изменить конституцию страны. В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамиба, приостановлении действия конституции и роспуске правительства. Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.

https://ria.ru/20230928/perevorot-1899075036.html

буркина-фасо

сахель

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в мире, буркина-фасо, сахель