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Даже Токмак не смогут взять. В Киеве пришли в ярость из-за результатов ВСУ - РИА Новости, 30.09.2023
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19:16 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/vsu-1899661495.html
Даже Токмак не смогут взять. В Киеве пришли в ярость из-за результатов ВСУ
Даже Токмак не смогут взять. В Киеве пришли в ярость из-за результатов ВСУ - РИА Новости, 30.09.2023
Даже Токмак не смогут взять. В Киеве пришли в ярость из-за результатов ВСУ
Украинская армия не смогла добиться никаких результатов во время летнего контрнаступления, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T19:16
2023-09-30T19:16
политика
украина
леонид кучма
олег соскин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Украинская армия не смогла добиться никаких результатов во время летнего контрнаступления, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Война практически застынет. &lt;…&gt; Даже Токмак не смогут взять. Туда на фронт надо бросить (бывшего министра обороны Украины Алексея. — Прим. ред.) Резникова вместе с (действующим министром Рустемом) Умеровым и (главой ГУР МО) Кириллом Будановым", — возмутился эксперт.По его словам, военнослужащим ВСУ уже нечем стрелять и прорывать российские линии обороны. При такой стратегии и тактике, какую применяют украинские силы, они ничего не смогут захватить, отметил бывший советник Кучмы."Генштаб не справляется. &lt;…&gt; Фронт стоит, он уже консервируется", — резюмировал Соскин.ВСУ уже четвертый месяц ведут активные боевые действия на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные в государствах НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. Западные военные эксперты особенно отмечают эффективность российских укрепрайонов и минных полей, из-за которых украинские войска понесли серьезные потери.
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политика, украина, леонид кучма, олег соскин, вооруженные силы украины, нато
Политика, Украина, Леонид Кучма, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины, НАТО
Даже Токмак не смогут взять. В Киеве пришли в ярость из-за результатов ВСУ

Экс-советника Кучмы Соскина возмутило, что ВСУ не могут захватить Токмак

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска
Украинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска . Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Украинская армия не смогла добиться никаких результатов во время летнего контрнаступления, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«
"Война практически застынет. <…> Даже Токмак не смогут взять. Туда на фронт надо бросить (бывшего министра обороны Украины Алексея. — Прим. ред.) Резникова вместе с (действующим министром Рустемом) Умеровым и (главой ГУР МО) Кириллом Будановым", — возмутился эксперт.
По его словам, военнослужащим ВСУ уже нечем стрелять и прорывать российские линии обороны. При такой стратегии и тактике, какую применяют украинские силы, они ничего не смогут захватить, отметил бывший советник Кучмы.
"Генштаб не справляется. <…> Фронт стоит, он уже консервируется", — резюмировал Соскин.
ВСУ уже четвертый месяц ведут активные боевые действия на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные в государствах НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. Западные военные эксперты особенно отмечают эффективность российских укрепрайонов и минных полей, из-за которых украинские войска понесли серьезные потери.
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ПолитикаУкраинаЛеонид КучмаОлег СоскинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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