https://ria.ru/20230930/vsu-1899661495.html

Даже Токмак не смогут взять. В Киеве пришли в ярость из-за результатов ВСУ

Даже Токмак не смогут взять. В Киеве пришли в ярость из-за результатов ВСУ - РИА Новости, 30.09.2023

Даже Токмак не смогут взять. В Киеве пришли в ярость из-за результатов ВСУ

Украинская армия не смогла добиться никаких результатов во время летнего контрнаступления, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T19:16

2023-09-30T19:16

2023-09-30T19:16

политика

украина

леонид кучма

олег соскин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Украинская армия не смогла добиться никаких результатов во время летнего контрнаступления, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Война практически застынет. <…> Даже Токмак не смогут взять. Туда на фронт надо бросить (бывшего министра обороны Украины Алексея. — Прим. ред.) Резникова вместе с (действующим министром Рустемом) Умеровым и (главой ГУР МО) Кириллом Будановым", — возмутился эксперт.По его словам, военнослужащим ВСУ уже нечем стрелять и прорывать российские линии обороны. При такой стратегии и тактике, какую применяют украинские силы, они ничего не смогут захватить, отметил бывший советник Кучмы."Генштаб не справляется. <…> Фронт стоит, он уже консервируется", — резюмировал Соскин.ВСУ уже четвертый месяц ведут активные боевые действия на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные в государствах НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. Западные военные эксперты особенно отмечают эффективность российских укрепрайонов и минных полей, из-за которых украинские войска понесли серьезные потери.

https://ria.ru/20230930/vsu-1899644364.html

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политика, украина, леонид кучма, олег соскин, вооруженные силы украины, нато