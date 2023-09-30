https://ria.ru/20230930/vsu-1899644364.html

"Исчезли девять бригад". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ на фронте

"Исчезли девять бригад". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ на фронте - РИА Новости, 30.09.2023

"Исчезли девять бригад". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ на фронте

Украинская армия лишилась в боях с российскими военными девяти лучших бригад, подготовленных странами НАТО, заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T17:03

2023-09-30T17:03

2023-09-30T17:03

политика

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Украинская армия лишилась в боях с российскими военными девяти лучших бригад, подготовленных странами НАТО, заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Украина столкнулась с таким колоссальным числом потерь в живой силе, что из 12 бригад, подготовленных альянсом, это где-то 45-60 тысяч человек, девять исчезли полностью, они были уничтожены", — отметил эксперт.По оценке бывшего аналитика Центрального разведывательного управления, Западу понадобится еще как минимум полгода, чтобы обучить новую украинскую армию такой же численности.ВСУ уже четвертый месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные в государствах НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. Западные военные эксперты особенно отмечают эффективность российских укрепрайонов и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.

https://ria.ru/20230930/ukraina-1899634060.html

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политика, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)