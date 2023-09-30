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"Исчезли девять бригад". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ на фронте - РИА Новости, 30.09.2023
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17:03 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/vsu-1899644364.html
"Исчезли девять бригад". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ на фронте
"Исчезли девять бригад". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ на фронте - РИА Новости, 30.09.2023
"Исчезли девять бригад". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ на фронте
Украинская армия лишилась в боях с российскими военными девяти лучших бригад, подготовленных странами НАТО, заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T17:03
2023-09-30T17:03
политика
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Украинская армия лишилась в боях с российскими военными девяти лучших бригад, подготовленных странами НАТО, заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Украина столкнулась с таким колоссальным числом потерь в живой силе, что из 12 бригад, подготовленных альянсом, это где-то 45-60 тысяч человек, девять исчезли полностью, они были уничтожены", — отметил эксперт.По оценке бывшего аналитика Центрального разведывательного управления, Западу понадобится еще как минимум полгода, чтобы обучить новую украинскую армию такой же численности.ВСУ уже четвертый месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные в государствах НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. Западные военные эксперты особенно отмечают эффективность российских укрепрайонов и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.
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политика, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Политика, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Исчезли девять бригад". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ на фронте

Экс-агент ЦРУ Джонсон: ВСУ потеряли девять лучших бригад в боях с Россией

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Украинская армия лишилась в боях с российскими военными девяти лучших бригад, подготовленных странами НАТО, заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«
"Украина столкнулась с таким колоссальным числом потерь в живой силе, что из 12 бригад, подготовленных альянсом, это где-то 45-60 тысяч человек, девять исчезли полностью, они были уничтожены", — отметил эксперт.
По оценке бывшего аналитика Центрального разведывательного управления, Западу понадобится еще как минимум полгода, чтобы обучить новую украинскую армию такой же численности.
ВСУ уже четвертый месяц пытаются наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные в государствах НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. Западные военные эксперты особенно отмечают эффективность российских укрепрайонов и минных полей, из-за которых ВСУ понесли серьезные потери.
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ПолитикаВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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