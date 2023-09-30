https://ria.ru/20230930/vsu-1899594179.html
Пленный боец рассказал о десятках дезертиров в рядах ВСУ
Пленный боец рассказал о десятках дезертиров в рядах ВСУ - РИА Новости, 30.09.2023
Пленный боец рассказал о десятках дезертиров в рядах ВСУ
Попавший в плен на Запорожском направлении боец ВСУ рассказал РИА Новости о десятках дезертиров из–за ситуации на фронте и вранья командиров. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T09:05
2023-09-30T09:05
2023-09-30T09:44
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857459655_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a38e600ccb3e7d2408ba97dee5cafc3e.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Попавший в плен на Запорожском направлении боец ВСУ рассказал РИА Новости о десятках дезертиров из–за ситуации на фронте и вранья командиров. "Моральное состояние ниже среднего. Подозрения есть (что подразделение погибнет в бою – ред.), но они (командование – ред.) уверяют нас, разговаривают и как-то у них получается. Люди остаются. Доверяют им, а происходит все совсем наоборот", - сказал пленный. Он пояснил, что решение дезертировать принимается теми, кто уже был в бою и столкнулся с реальной картиной происходящего. "Ничего не рассказывали. Пили водку несколько дней потом разворачивались, собирали вещи и уходили в самоволку. Достаточно таких было. Больше десяти точно. Может, около 50. Много людей ушло. Разворачиваются и просто уходят. Наверное, от осознания, что начальство врет. Все их разговоры - это неправда. Люди думают и понимают, что это просто мясорубка. Просто на смерть едешь и все", - рассказал пленный.
https://ria.ru/20230930/ugroza-1899593510.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857459655_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6f0f6491af957d89d71fd4575416c1fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
Пленный боец рассказал о десятках дезертиров в рядах ВСУ
Пленный боец ВСУ рассказал о десятках дезертиров из-за ситуации на фронте
МЕЛИТОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Попавший в плен на Запорожском направлении боец ВСУ рассказал РИА Новости о десятках дезертиров из–за ситуации на фронте и вранья командиров.
"Моральное состояние ниже среднего. Подозрения есть (что подразделение погибнет в бою – ред.), но они (командование – ред.) уверяют нас, разговаривают и как-то у них получается. Люди остаются. Доверяют им, а происходит все совсем наоборот", - сказал пленный.
Он пояснил, что решение дезертировать принимается теми, кто уже был в бою и столкнулся с реальной картиной происходящего.
"Ничего не рассказывали. Пили водку несколько дней потом разворачивались, собирали вещи и уходили в самоволку. Достаточно таких было. Больше десяти точно. Может, около 50. Много людей ушло. Разворачиваются и просто уходят. Наверное, от осознания, что начальство врет. Все их разговоры - это неправда. Люди думают и понимают, что это просто мясорубка. Просто на смерть едешь и все", - рассказал пленный.
"Положат конец". На Западе пришли в ужас из-за новой угрозы Украине