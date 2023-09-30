https://ria.ru/20230930/vsu-1899594179.html

Пленный боец рассказал о десятках дезертиров в рядах ВСУ

Пленный боец рассказал о десятках дезертиров в рядах ВСУ - РИА Новости, 30.09.2023

Пленный боец рассказал о десятках дезертиров в рядах ВСУ

Попавший в плен на Запорожском направлении боец ВСУ рассказал РИА Новости о десятках дезертиров из–за ситуации на фронте и вранья командиров. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T09:05

2023-09-30T09:05

2023-09-30T09:44

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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Попавший в плен на Запорожском направлении боец ВСУ рассказал РИА Новости о десятках дезертиров из–за ситуации на фронте и вранья командиров. "Моральное состояние ниже среднего. Подозрения есть (что подразделение погибнет в бою – ред.), но они (командование – ред.) уверяют нас, разговаривают и как-то у них получается. Люди остаются. Доверяют им, а происходит все совсем наоборот", - сказал пленный. Он пояснил, что решение дезертировать принимается теми, кто уже был в бою и столкнулся с реальной картиной происходящего. "Ничего не рассказывали. Пили водку несколько дней потом разворачивались, собирали вещи и уходили в самоволку. Достаточно таких было. Больше десяти точно. Может, около 50. Много людей ушло. Разворачиваются и просто уходят. Наверное, от осознания, что начальство врет. Все их разговоры - это неправда. Люди думают и понимают, что это просто мясорубка. Просто на смерть едешь и все", - рассказал пленный.

https://ria.ru/20230930/ugroza-1899593510.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, вооруженные силы украины, украина