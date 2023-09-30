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Путин рассказал о важности "Рихтеровских встреч" для отечественной культуры - РИА Новости, 30.09.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:53 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/vstrechi-1899635627.html
Путин рассказал о важности "Рихтеровских встреч" для отечественной культуры
Путин рассказал о важности "Рихтеровских встреч" для отечественной культуры - РИА Новости, 30.09.2023
Путин рассказал о важности "Рихтеровских встреч" для отечественной культуры
Литературно-музыкальный фестиваль "Рихтеровские встречи" поможет сберечь и развить традиции отечественной культуры и приобщить подрастающее поколение к... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T15:53
2023-09-30T15:53
культура
россия
владимир путин
святослав рихтер
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Литературно-музыкальный фестиваль "Рихтеровские встречи" поможет сберечь и развить традиции отечественной культуры и приобщить подрастающее поколение к историческому и духовному наследию страны, считает президент РФ Владимир Путин. Приветствие президента участникам, организаторам и гостям VIII Большого литературно-музыкального фестиваля "Рихтеровские встречи" опубликовано в субботу на сайте Кремля. "Убежден, что форум вызовет заинтересованное внимание публики, будет содействовать сбережению и развитию великих традиций отечественной культуры, приобщению подрастающего поколения к нашему бесценному историческому, духовному наследию", - отмечено в обращении Путина. Он напомнил, что этот масштабный творческий проект впервые заявил о себе в год столетия выдающегося российского пианиста, маэстро Святослава Рихтера. "И сегодня он по-прежнему объединяет своими благородными идеями многочисленных любителей и знатоков искусства. Их неизменно ждёт богатая, насыщенная программа – концерты и выставки, встречи с известными артистами и начинающими исполнителями, научные конференции и другие, не менее значимые мероприятия", - добавил президент.
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россия, владимир путин, святослав рихтер
Культура, Россия, Владимир Путин, Святослав Рихтер
Путин рассказал о важности "Рихтеровских встреч" для отечественной культуры

Путин: "Рихтеровские встречи" помогут сберечь традиции отечественной культуры

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Литературно-музыкальный фестиваль "Рихтеровские встречи" поможет сберечь и развить традиции отечественной культуры и приобщить подрастающее поколение к историческому и духовному наследию страны, считает президент РФ Владимир Путин.
Приветствие президента участникам, организаторам и гостям VIII Большого литературно-музыкального фестиваля "Рихтеровские встречи" опубликовано в субботу на сайте Кремля.
«
"Убежден, что форум вызовет заинтересованное внимание публики, будет содействовать сбережению и развитию великих традиций отечественной культуры, приобщению подрастающего поколения к нашему бесценному историческому, духовному наследию", - отмечено в обращении Путина.
Он напомнил, что этот масштабный творческий проект впервые заявил о себе в год столетия выдающегося российского пианиста, маэстро Святослава Рихтера.
"И сегодня он по-прежнему объединяет своими благородными идеями многочисленных любителей и знатоков искусства. Их неизменно ждёт богатая, насыщенная программа – концерты и выставки, встречи с известными артистами и начинающими исполнителями, научные конференции и другие, не менее значимые мероприятия", - добавил президент.
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КультураРоссияВладимир ПутинСвятослав Рихтер
 
 
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