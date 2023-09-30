https://ria.ru/20230930/vstrechi-1899635627.html

Путин рассказал о важности "Рихтеровских встреч" для отечественной культуры

Путин рассказал о важности "Рихтеровских встреч" для отечественной культуры - РИА Новости, 30.09.2023

Путин рассказал о важности "Рихтеровских встреч" для отечественной культуры

Литературно-музыкальный фестиваль "Рихтеровские встречи" поможет сберечь и развить традиции отечественной культуры и приобщить подрастающее поколение к... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T15:53

2023-09-30T15:53

2023-09-30T15:53

культура

россия

владимир путин

святослав рихтер

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Литературно-музыкальный фестиваль "Рихтеровские встречи" поможет сберечь и развить традиции отечественной культуры и приобщить подрастающее поколение к историческому и духовному наследию страны, считает президент РФ Владимир Путин. Приветствие президента участникам, организаторам и гостям VIII Большого литературно-музыкального фестиваля "Рихтеровские встречи" опубликовано в субботу на сайте Кремля. "Убежден, что форум вызовет заинтересованное внимание публики, будет содействовать сбережению и развитию великих традиций отечественной культуры, приобщению подрастающего поколения к нашему бесценному историческому, духовному наследию", - отмечено в обращении Путина. Он напомнил, что этот масштабный творческий проект впервые заявил о себе в год столетия выдающегося российского пианиста, маэстро Святослава Рихтера. "И сегодня он по-прежнему объединяет своими благородными идеями многочисленных любителей и знатоков искусства. Их неизменно ждёт богатая, насыщенная программа – концерты и выставки, встречи с известными артистами и начинающими исполнителями, научные конференции и другие, не менее значимые мероприятия", - добавил президент.

https://ria.ru/20230928/kultura-1899166343.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, святослав рихтер