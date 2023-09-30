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Лидер Сербии заявил, что не намерен приказывать войскам вступать в Косово - РИА Новости, 30.09.2023
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20:29 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/voyska-1899669683.html
Лидер Сербии заявил, что не намерен приказывать войскам вступать в Косово
Лидер Сербии заявил, что не намерен приказывать войскам вступать в Косово - РИА Новости, 30.09.2023
Лидер Сербии заявил, что не намерен приказывать войскам вступать в Косово
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не намерен отдавать приказ вооруженным силам пересечь административную линию, отделяющую Косово от остальной... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T20:29
2023-09-30T20:29
в мире
сербия
александр вучич
косово
белград (город)
джон кирби
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не намерен отдавать приказ вооруженным силам пересечь административную линию, отделяющую Косово от остальной территории страны, поскольку Белград не хочет войны, сообщает газета Financial Times. Ранее координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что США видят беспрецедентную концентрацию сил Сербии у административной линии с Косово и призывают Белград их отвести. "Президент Сербии заявляет, что у него нет намерения отдавать приказ вооруженным силам своей страны пересечь границу (административную линию - ред.) с Косово", - пишет газета со ссылкой на заявление Вучича, которое было ей предоставлено. Президент Сербии отметил, что он сократит численность сербских войск в этом районе, потому что эскалация конфликта была бы "контрпродуктивной". "А в чем была бы идея? Разрушить нашу позицию, которую мы выстраивали целый год? Уничтожить это за один день? Сербия не хочет войны... Отправка Сербией войск к административной линии - чистая ложь... Сербия не выиграет от этого, потому что это поставит под угрозу ее позицию на переговорах с Приштиной", - заявил изданию Вучич. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на четверг призвал сербов в Косово и Метохии защищать свои права мирным путем и указал, что погибшие на севере края 24 сентября сербы не были террористами, но их "довели до края" косовоалбанские власти в Приштине. По его словам, в воскресенье погибли косовоалбанский полицейский и трое сербов: Стефан Неделькович из Звечана, Игор Миленкович и Боян Мияйлович из Лепосавича. Все трое сербов, как указал сербский лидер, для соотечественников в Косово и Метохии - "герои и мученики".
https://ria.ru/20230929/kosovo-1899516087.html
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в мире, сербия, александр вучич, косово, белград (город), джон кирби
В мире, Сербия, Александр Вучич, Косово, Белград (город), Джон Кирби
Лидер Сербии заявил, что не намерен приказывать войскам вступать в Косово

Вучич заявил, что не намерен приказывать войскам Сербии вступать в Косово

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не намерен отдавать приказ вооруженным силам пересечь административную линию, отделяющую Косово от остальной территории страны, поскольку Белград не хочет войны, сообщает газета Financial Times.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что США видят беспрецедентную концентрацию сил Сербии у административной линии с Косово и призывают Белград их отвести.
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«
"Президент Сербии заявляет, что у него нет намерения отдавать приказ вооруженным силам своей страны пересечь границу (административную линию - ред.) с Косово", - пишет газета со ссылкой на заявление Вучича, которое было ей предоставлено.
Президент Сербии отметил, что он сократит численность сербских войск в этом районе, потому что эскалация конфликта была бы "контрпродуктивной".
«
"А в чем была бы идея? Разрушить нашу позицию, которую мы выстраивали целый год? Уничтожить это за один день? Сербия не хочет войны... Отправка Сербией войск к административной линии - чистая ложь... Сербия не выиграет от этого, потому что это поставит под угрозу ее позицию на переговорах с Приштиной", - заявил изданию Вучич.
Президент Сербии Александр Вучич в ночь на четверг призвал сербов в Косово и Метохии защищать свои права мирным путем и указал, что погибшие на севере края 24 сентября сербы не были террористами, но их "довели до края" косовоалбанские власти в Приштине. По его словам, в воскресенье погибли косовоалбанский полицейский и трое сербов: Стефан Неделькович из Звечана, Игор Миленкович и Боян Мияйлович из Лепосавича. Все трое сербов, как указал сербский лидер, для соотечественников в Косово и Метохии - "герои и мученики".
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В миреСербияАлександр ВучичКосовоБелград (город)Джон Кирби
 
 
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