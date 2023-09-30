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Володин поздравил граждан с Днем воссоединения новых регионов с Россией - РИА Новости, 30.09.2023
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09:46 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/volodin-1899599334.html
Володин поздравил граждан с Днем воссоединения новых регионов с Россией
Володин поздравил граждан с Днем воссоединения новых регионов с Россией - РИА Новости, 30.09.2023
Володин поздравил граждан с Днем воссоединения новых регионов с Россией
Спикер ГД Вячеслав Володин поздравил с Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, сообщается на сайте Госдумы. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T09:46
2023-09-30T09:46
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
вячеслав володин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин поздравил с Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, сообщается на сайте Госдумы. "Поздравляю с Днем воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Выбор быть со своей исторической Родиной - Россией, сделанный в 2022 году жителями Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, объединил всех нас, определил наше общее будущее, открыл новые возможности для развития", - сказал он. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20230930/pozdravlenie-1899573286.html
россия
луганская народная республика
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, вячеслав володин, госдума рф, общество
Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
Володин поздравил граждан с Днем воссоединения новых регионов с Россией

Володин поздравил граждан с Днем воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин поздравил с Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, сообщается на сайте Госдумы.
"Поздравляю с Днем воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Выбор быть со своей исторической Родиной - Россией, сделанный в 2022 году жителями Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, объединил всех нас, определил наше общее будущее, открыл новые возможности для развития", - сказал он.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Поздравление Путина с первой годовщиной воссоединения новых регионов с Россией
Путин поздравил граждан с Днем воссоединения новых регионов с Россией
00:05
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВячеслав ВолодинГосдума РФОбщество
 
 
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