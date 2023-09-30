https://ria.ru/20230930/volodin-1899599334.html

Володин поздравил граждан с Днем воссоединения новых регионов с Россией

Володин поздравил граждан с Днем воссоединения новых регионов с Россией - РИА Новости, 30.09.2023

Володин поздравил граждан с Днем воссоединения новых регионов с Россией

Спикер ГД Вячеслав Володин поздравил с Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, сообщается на сайте Госдумы. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T09:46

2023-09-30T09:46

2023-09-30T09:46

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

вячеслав володин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин поздравил с Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, сообщается на сайте Госдумы. "Поздравляю с Днем воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. Выбор быть со своей исторической Родиной - Россией, сделанный в 2022 году жителями Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, объединил всех нас, определил наше общее будущее, открыл новые возможности для развития", - сказал он. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230930/pozdravlenie-1899573286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, вячеслав володин, госдума рф, общество