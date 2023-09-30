Бойцам ВСУ подмешивают психоактивные вещества в пайки, сообщил Сальдо
Сальдо: бойцам ВСУ подмешивают психоактивные вещества в пайки перед атакой
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие . Архивное фото
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 30 сен - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владмир Сальдо заявил журналистам, что в ходе бесед с военнопленными, они рассказали ему, что шли в атаку неосознанно, ничего не помня и не понимая, поскольку им что-то подсыпали в готовые пайки и напитки.
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"Я беседовал с военнопленными с некоторыми, и они рассказывают страшные вещи. Они, слава богу, пришли в себя и говорят о том, что они не помнят и не понимают. Зачем они перли, как идиоты, идя на верную смерть. Кому-то повезло. Кто-то не погиб. Кто-то успел перейти, сдаться, кто-то кого-то захватили в плен. Но после того, как они отходят, они все, если напрямую не понимают, что им подсыпали или чем их кормили, то они говорят о том, что им давали готовые пайки готовое питание... Напитки, а что в этих напитках? И что в этом питании? Они, конечно, же не знали, но, видимо, что-то есть, раз люди, не осознавая, что идут на верную погибель, идут вперед", - рассказал Сальдо.
Он назвал такие действия украинского командования нацизмом и сравнил их со сжиганием людей в печах во времена Второй мировой войны.
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"Ну и с этим мы справимся. Со всеми этими лабораториями, которые есть, проводят нечеловеческие испытания. Это самое настоящее геноцид - это нацизм, повторяющийся снова, если раньше сжигали в плечах во время Второй мировой войны, то сейчас просто-напросто подсыпают и отправляют на бойню. Вот с этим тоже надо будет бороться, в этом состоит... историческая миссия России, что она как раз и стоит на принципах свободы выбора людьми своей жизни, а не навязываемой красивой так называемой демократии", - подытожил губернатор.