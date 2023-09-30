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Бойцам ВСУ подмешивают психоактивные вещества в пайки, сообщил Сальдо - РИА Новости, 30.09.2023
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20:00 30.09.2023 (обновлено: 20:01 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/veschestva-1899667254.html
Бойцам ВСУ подмешивают психоактивные вещества в пайки, сообщил Сальдо
Бойцам ВСУ подмешивают психоактивные вещества в пайки, сообщил Сальдо - РИА Новости, 30.09.2023
Бойцам ВСУ подмешивают психоактивные вещества в пайки, сообщил Сальдо
Губернатор Херсонской области Владмир Сальдо заявил журналистам, что в ходе бесед с военнопленными, они рассказали ему, что шли в атаку неосознанно, ничего не... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T20:00
2023-09-30T20:01
херсонская область
россия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 30 сен - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владмир Сальдо заявил журналистам, что в ходе бесед с военнопленными, они рассказали ему, что шли в атаку неосознанно, ничего не помня и не понимая, поскольку им что-то подсыпали в готовые пайки и напитки. "Я беседовал с военнопленными с некоторыми, и они рассказывают страшные вещи. Они, слава богу, пришли в себя и говорят о том, что они не помнят и не понимают. Зачем они перли, как идиоты, идя на верную смерть. Кому-то повезло. Кто-то не погиб. Кто-то успел перейти, сдаться, кто-то кого-то захватили в плен. Но после того, как они отходят, они все, если напрямую не понимают, что им подсыпали или чем их кормили, то они говорят о том, что им давали готовые пайки готовое питание... Напитки, а что в этих напитках? И что в этом питании? Они, конечно, же не знали, но, видимо, что-то есть, раз люди, не осознавая, что идут на верную погибель, идут вперед", - рассказал Сальдо. Он назвал такие действия украинского командования нацизмом и сравнил их со сжиганием людей в печах во времена Второй мировой войны. "Ну и с этим мы справимся. Со всеми этими лабораториями, которые есть, проводят нечеловеческие испытания. Это самое настоящее геноцид - это нацизм, повторяющийся снова, если раньше сжигали в плечах во время Второй мировой войны, то сейчас просто-напросто подсыпают и отправляют на бойню. Вот с этим тоже надо будет бороться, в этом состоит... историческая миссия России, что она как раз и стоит на принципах свободы выбора людьми своей жизни, а не навязываемой красивой так называемой демократии", - подытожил губернатор.
https://ria.ru/20230830/narkotiki-1893286350.html
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херсонская область , россия
Херсонская область , Россия
Бойцам ВСУ подмешивают психоактивные вещества в пайки, сообщил Сальдо

Сальдо: бойцам ВСУ подмешивают психоактивные вещества в пайки перед атакой

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие . Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 30 сен - РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владмир Сальдо заявил журналистам, что в ходе бесед с военнопленными, они рассказали ему, что шли в атаку неосознанно, ничего не помня и не понимая, поскольку им что-то подсыпали в готовые пайки и напитки.
«
"Я беседовал с военнопленными с некоторыми, и они рассказывают страшные вещи. Они, слава богу, пришли в себя и говорят о том, что они не помнят и не понимают. Зачем они перли, как идиоты, идя на верную смерть. Кому-то повезло. Кто-то не погиб. Кто-то успел перейти, сдаться, кто-то кого-то захватили в плен. Но после того, как они отходят, они все, если напрямую не понимают, что им подсыпали или чем их кормили, то они говорят о том, что им давали готовые пайки готовое питание... Напитки, а что в этих напитках? И что в этом питании? Они, конечно, же не знали, но, видимо, что-то есть, раз люди, не осознавая, что идут на верную погибель, идут вперед", - рассказал Сальдо.
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Он назвал такие действия украинского командования нацизмом и сравнил их со сжиганием людей в печах во времена Второй мировой войны.
«
"Ну и с этим мы справимся. Со всеми этими лабораториями, которые есть, проводят нечеловеческие испытания. Это самое настоящее геноцид - это нацизм, повторяющийся снова, если раньше сжигали в плечах во время Второй мировой войны, то сейчас просто-напросто подсыпают и отправляют на бойню. Вот с этим тоже надо будет бороться, в этом состоит... историческая миссия России, что она как раз и стоит на принципах свободы выбора людьми своей жизни, а не навязываемой красивой так называемой демократии", - подытожил губернатор.
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