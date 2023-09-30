https://ria.ru/20230930/ulitsy-1899661336.html

В подконтрольном Киеву Запорожье переименовали более 70 улиц

В подконтрольном Киеву Запорожье переименовали более 70 улиц - РИА Новости, 30.09.2023

В подконтрольном Киеву Запорожье переименовали более 70 улиц

Более 70 улиц переименовали в подконтрольном Киеву городе Запорожье, в частности, проспект 40-летия Победы теперь называется проспектом национальной гвардии... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T19:16

2023-09-30T19:16

2023-09-30T19:16

в мире

киев

украина

справки

россия

сергей лавров

вооруженные силы украины

украинский институт национальной памяти

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856087829_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e10fa8044bf4c227a800afdf4c8e5cde.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Более 70 улиц переименовали в подконтрольном Киеву городе Запорожье, в частности, проспект 40-летия Победы теперь называется проспектом национальной гвардии Украины, а Гвардейский бульвар - именем входящего в нее подразделения "Азов" *, сообщили в назначенном украинскими властями горсовете. "На 20-й сессии городского совета были приняты решения о переименовании более 70 улиц, переулков, бульваров, проспектов. Перечень принятых решений приводится ниже… о переименовании бульвара Гвардейского в улицу Героев полка "Азов"*, о переименовании проспекта 40-летия Победы в проспект Героев национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении на сайте горсовета.Кроме того, улицу Бородинскую назвали именем гетмана Петра Сагайдачного, воевавшего против Русского царства на стороне поляков, а улицу русского адмирала Адмирала Макарова - именем военного ВСУ Арсена Коваленко, погибшего в ходе СВО. Переименованию подверглись даже улицы, названные в честь российских топонимов: Оренбургская улица стала Атаманской, Белгородская - Белоцерковской, Новочеркасская - Пейзажной, Анапская - Карпатской. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон "о декоммунизации". Украинский институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие этого закона, поэтому их имена, по задумке авторов, должны исчезнуть из географических названий. Вместо них на Украине часто появляются топонимы в честь пособников нацистов и предателей. В последнее время Киев начал борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно русских. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230926/estoniya-1898817211.html

https://ria.ru/20230906/ukraina-1894556343.html

киев

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина, справки, россия, сергей лавров, вооруженные силы украины, украинский институт национальной памяти