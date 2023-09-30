В подконтрольном Киеву Запорожье переименовали более 70 улиц
В Запорожье переименовали более 70 улиц, в частности, проспект 40-летия Победы
© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Более 70 улиц переименовали в подконтрольном Киеву городе Запорожье, в частности, проспект 40-летия Победы теперь называется проспектом национальной гвардии Украины, а Гвардейский бульвар - именем входящего в нее подразделения "Азов" *, сообщили в назначенном украинскими властями горсовете.
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"На 20-й сессии городского совета были приняты решения о переименовании более 70 улиц, переулков, бульваров, проспектов. Перечень принятых решений приводится ниже… о переименовании бульвара Гвардейского в улицу Героев полка "Азов"*, о переименовании проспекта 40-летия Победы в проспект Героев национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении на сайте горсовета.
Кроме того, улицу Бородинскую назвали именем гетмана Петра Сагайдачного, воевавшего против Русского царства на стороне поляков, а улицу русского адмирала Адмирала Макарова - именем военного ВСУ Арсена Коваленко, погибшего в ходе СВО. Переименованию подверглись даже улицы, названные в честь российских топонимов: Оренбургская улица стала Атаманской, Белгородская - Белоцерковской, Новочеркасская - Пейзажной, Анапская - Карпатской.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон "о декоммунизации". Украинский институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие этого закона, поэтому их имена, по задумке авторов, должны исчезнуть из географических названий. Вместо них на Украине часто появляются топонимы в честь пособников нацистов и предателей. В последнее время Киев начал борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно русских.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
* Запрещенная в России террористическая организация.