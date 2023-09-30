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"Зеленский будет мертв". В США раскрыли, что скоро случится на Украине - РИА Новости, 01.10.2023
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20:41 30.09.2023 (обновлено: 07:03 01.10.2023)
https://ria.ru/20230930/ukraina-1899671067.html
"Зеленский будет мертв". В США раскрыли, что скоро случится на Украине
"Зеленский будет мертв". В США раскрыли, что скоро случится на Украине - РИА Новости, 01.10.2023
"Зеленский будет мертв". В США раскрыли, что скоро случится на Украине
Президента Украины Владимира Зеленского может не оказаться в живых к моменту, когда власти страны будут подписывать акт о капитуляции, заявил экс-разведчик ВС... РИА Новости, 01.10.2023
2023-09-30T20:41
2023-10-01T07:03
политика
украина
владимир зеленский
скотт риттер
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского может не оказаться в живых к моменту, когда власти страны будут подписывать акт о капитуляции, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of."Зеленского не будет, когда Киев капитулирует, документ подпишет кто-то другой. Он либо будет убит, либо отойдет в сторону. &lt;…&gt; Для него все кончено, а тот, кто придет на его место, будет за столом переговоров", — спрогнозировал он.По мнению эксперта, условия мирного соглашения продиктует российская сторона. Вашингтону и Брюсселю остается лишь понять, что им не удастся победить Москву на поле боя, поэтому необходимо принять реальность такой, какая она есть, отметил Риттер.Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.
https://ria.ru/20230930/vsu-1899661495.html
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политика, украина, владимир зеленский, скотт риттер
Политика, Украина, Владимир Зеленский, Скотт Риттер
"Зеленский будет мертв". В США раскрыли, что скоро случится на Украине

Экс-разведчик Риттер: Зеленского убьют к моменту капитуляции Киева

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский во время визита в США
Владимир Зеленский во время визита в США - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский во время визита в США. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского может не оказаться в живых к моменту, когда власти страны будут подписывать акт о капитуляции, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.
«
"Зеленского не будет, когда Киев капитулирует, документ подпишет кто-то другой. Он либо будет убит, либо отойдет в сторону. <…> Для него все кончено, а тот, кто придет на его место, будет за столом переговоров", — спрогнозировал он.
По мнению эксперта, условия мирного соглашения продиктует российская сторона. Вашингтону и Брюсселю остается лишь понять, что им не удастся победить Москву на поле боя, поэтому необходимо принять реальность такой, какая она есть, отметил Риттер.
Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.
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Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.
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