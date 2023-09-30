https://ria.ru/20230930/ukraina-1899634060.html
Еще пять областей. Зеленскому показали, как изменятся границы Украины
Еще пять областей. Зеленскому показали, как изменятся границы Украины - РИА Новости, 30.09.2023
Еще пять областей. Зеленскому показали, как изменятся границы Украины
Россия освободит еще пять областей на Украине, заявил экс-разведчик американской армии Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T15:32
2023-09-30T15:32
2023-09-30T15:32
политика
украина
россия
одесса
скотт риттер
вооруженные силы украины
днепропетровск
сумы
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Россия освободит еще пять областей на Украине, заявил экс-разведчик американской армии Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector."Украине конец. Это мой новый прогноз. Этот конфликт не закончится, пока Россия не возьмет еще пять регионов. <…> Одесса, Николаев, Днепропетровск, Харьков и Сумы", — предположил эксперт.По его словам, освобождение этих территорий будет происходить параллельно с уничтожением остатков ВСУ. Саму же Украину ждет разделение в стиле "плана Моргентау", а также свержение правительства Зеленского, спрогнозировал Риттер.План Моргентау — программа послевоенного преобразования Германии, которая предусматривала расчленение страны, переход ключевых производственных районов под международный контроль и ликвидацию тяжелой промышленности. План был предложен министром финансов США Генри Моргентау в сентябре 1944 года, но так и не был до конца реализован.
https://ria.ru/20230930/zelenskiy-1899623789.html
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политика, украина, россия, одесса, скотт риттер, вооруженные силы украины, днепропетровск, сумы, харьков
Политика, Украина, Россия, Одесса, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Днепропетровск, Сумы, Харьков
Еще пять областей. Зеленскому показали, как изменятся границы Украины
Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия присоединит еще пять областей Украины