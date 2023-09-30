https://ria.ru/20230930/ukraina-1899624388.html

В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу

В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.09.2023

В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога второй раз за день объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T14:00

2023-09-30T14:00

2023-09-30T14:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днепропетровская область

одесская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_127:431:3000:2047_1920x0_80_0_0_dd4f69205b95ba57ccb4046d5b3c2e80.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за день объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным онлайн-карты, тревога в указанных регионах прозвучала практически одновременно - в 13.33 (совпадает с мск). Ранее в субботу воздушную тревогу объявляли в ряде областей центральной, южной и северо-восточной части Украины. Позже украинское издание "Страна.ua" сообщало о взрыве в районе города Южное в Одесской области Украины на фоне воздушной тревоги. Украинские власти сообщали о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

https://ria.ru/20230930/trevoga-1899602811.html

украина

днепропетровская область

одесская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, днепропетровская область, одесская область