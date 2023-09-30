https://ria.ru/20230930/ukraina-1899624388.html
В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу
В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 30.09.2023
В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога второй раз за день объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T14:00
2023-09-30T14:00
2023-09-30T14:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за день объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным онлайн-карты, тревога в указанных регионах прозвучала практически одновременно - в 13.33 (совпадает с мск). Ранее в субботу воздушную тревогу объявляли в ряде областей центральной, южной и северо-восточной части Украины. Позже украинское издание "Страна.ua" сообщало о взрыве в районе города Южное в Одесской области Украины на фоне воздушной тревоги. Украинские власти сообщали о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
https://ria.ru/20230930/trevoga-1899602811.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днепропетровская область, одесская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Одесская область
В пяти регионах Украины объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу в пяти регионах страны