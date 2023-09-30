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На Украине заявили о повреждении 37 предприятий - РИА Новости, 30.09.2023
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13:27 30.09.2023 (обновлено: 17:50 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/ukraina-1899621168.html
На Украине заявили о повреждении 37 предприятий
На Украине заявили о повреждении 37 предприятий - РИА Новости, 30.09.2023
На Украине заявили о повреждении 37 предприятий
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате ударов повреждены 37 предприятий оборонной промышленности на территории страны. Его слова приводит... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T13:27
2023-09-30T17:50
украина
россия
сша
денис шмыгаль
сергей лавров
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате ударов повреждены 37 предприятий оборонной промышленности на территории страны. Его слова приводит украинское агентство УНН."Понимаем, что наша оборонная промышленность остается одной из основных целей для российских ракетных ударов. От таких атак пострадало 37 предприятий. Сейчас прорабатываем дополнительные предложения по их восстановлению", — приводит слова Шмыгаля УНН. При этом он добавил, что предприятия по производству вооружений и военной техники, расположенные на территории Украины, ежемесячно наращивают объемы производства. Запускают новые производства и расширяют те, которые давали результаты до начала спецоперации РФ на территории Украины. Шмыгаль напомнил, что в 2023 году украинское правительство начало несколько экспериментальных проектов по производству различного типа беспилотников. "Мы создаем совместные предприятия и сервисные центры, что помогает постепенно интегрировать украинский оборонно-промышленный комплекс в промышленную среду стран-партнеров", резюмировал чиновник. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230922/vozmezdie-1898050523.html
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украина, россия, сша, денис шмыгаль, сергей лавров, дмитрий песков, нато, в мире
Украина, Россия, США, Денис Шмыгаль, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, В мире
На Украине заявили о повреждении 37 предприятий

Премьер Украины сообщил о повреждении 37 оборонных предприятий

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПуск ракет с корабля ВМФ РФ по объектам ВСУ
Пуск ракет с корабля ВМФ РФ по объектам ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате ударов повреждены 37 предприятий оборонной промышленности на территории страны. Его слова приводит украинское агентство УНН.
"Понимаем, что наша оборонная промышленность остается одной из основных целей для российских ракетных ударов. От таких атак пострадало 37 предприятий. Сейчас прорабатываем дополнительные предложения по их восстановлению", — приводит слова Шмыгаля УНН.
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При этом он добавил, что предприятия по производству вооружений и военной техники, расположенные на территории Украины, ежемесячно наращивают объемы производства. Запускают новые производства и расширяют те, которые давали результаты до начала спецоперации РФ на территории Украины.
Шмыгаль напомнил, что в 2023 году украинское правительство начало несколько экспериментальных проектов по производству различного типа беспилотников.
"Мы создаем совместные предприятия и сервисные центры, что помогает постепенно интегрировать украинский оборонно-промышленный комплекс в промышленную среду стран-партнеров", резюмировал чиновник.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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УкраинаРоссияСШАДенис ШмыгальСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОВ мире
 
 
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