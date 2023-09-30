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Создал концлагерь. В Киеве пришли в ярость из-за хода Зеленского на Украине - РИА Новости, 30.09.2023
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11:23 30.09.2023 (обновлено: 11:26 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/ukraina-1899609519.html
Создал концлагерь. В Киеве пришли в ярость из-за хода Зеленского на Украине
Создал концлагерь. В Киеве пришли в ярость из-за хода Зеленского на Украине - РИА Новости, 30.09.2023
Создал концлагерь. В Киеве пришли в ярость из-за хода Зеленского на Украине
Правительство Владимира Зеленского совершает репрессивные действия по отношению к украинскому народу, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T11:23
2023-09-30T11:26
в мире
украина
киев
сша
владимир зеленский
олег соскин
вооруженные силы украины
евросоюз
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Правительство Владимира Зеленского совершает репрессивные действия по отношению к украинскому народу, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.&quot;Народ Украины уже забит, у него уже все забрали, а его пронумеровали как скотов в концлагере. Никакой свободы на Украине нет. Ни за какую свободу Зеленский не борется. Есть концлагерь, в котором сидят мужчины, еще хотят и женщин тоже посадить туда&quot;, — указал политолог.Он раскритиковал верхушку киевского режима за призыв к западным государствам не считать украинцев беженцами и способствовать их возвращению на родину, а также требование гражданам страны вернуться на Украину и воевать в рядах ВСУ.&quot;Это абсолютно ошибочное и неправильно заявление. Я даже считают, что оно преступное&quot;, — указал бывший советник.Ранее глава украинской миграционной службы Наталья Науменко заявляла, что Киев просит Европейский союз не создавать программы для интеграции украинцев в странах пребывания, потому что считают их не беженцами, а лишь вынужденно уехавшими.В Еврокомиссии заявляли, что всего на территорию ЕС в рамках действия механизма временной защиты украинских беженцев прибыли 16 миллионов украинцев, 11 миллионов вернулись затем на родину, один миллион уехал в США, Великобританию и Канаду, а четыре миллиона остаются в ЕС. Механизм позволяет гражданам Украины по упрощенной процедуре легализоваться в ЕС, получать услуги здравоохранения и образования, доступ на рынок труда, жилье и соцвыплаты.
https://ria.ru/20230930/udar-1899603056.html
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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины, евросоюз
В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
Создал концлагерь. В Киеве пришли в ярость из-за хода Зеленского на Украине

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский создал концлагерь на Украине

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Правительство Владимира Зеленского совершает репрессивные действия по отношению к украинскому народу, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«

"Народ Украины уже забит, у него уже все забрали, а его пронумеровали как скотов в концлагере. Никакой свободы на Украине нет. Ни за какую свободу Зеленский не борется. Есть концлагерь, в котором сидят мужчины, еще хотят и женщин тоже посадить туда", — указал политолог.

Он раскритиковал верхушку киевского режима за призыв к западным государствам не считать украинцев беженцами и способствовать их возвращению на родину, а также требование гражданам страны вернуться на Украину и воевать в рядах ВСУ.
«

"Это абсолютно ошибочное и неправильно заявление. Я даже считают, что оно преступное", — указал бывший советник.

Ранее глава украинской миграционной службы Наталья Науменко заявляла, что Киев просит Европейский союз не создавать программы для интеграции украинцев в странах пребывания, потому что считают их не беженцами, а лишь вынужденно уехавшими.
В Еврокомиссии заявляли, что всего на территорию ЕС в рамках действия механизма временной защиты украинских беженцев прибыли 16 миллионов украинцев, 11 миллионов вернулись затем на родину, один миллион уехал в США, Великобританию и Канаду, а четыре миллиона остаются в ЕС. Механизм позволяет гражданам Украины по упрощенной процедуре легализоваться в ЕС, получать услуги здравоохранения и образования, доступ на рынок труда, жилье и соцвыплаты.
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