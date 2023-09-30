https://ria.ru/20230930/ukraina-1899609519.html

Создал концлагерь. В Киеве пришли в ярость из-за хода Зеленского на Украине

Создал концлагерь. В Киеве пришли в ярость из-за хода Зеленского на Украине - РИА Новости, 30.09.2023

Создал концлагерь. В Киеве пришли в ярость из-за хода Зеленского на Украине

Правительство Владимира Зеленского совершает репрессивные действия по отношению к украинскому народу, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T11:23

2023-09-30T11:23

2023-09-30T11:26

в мире

украина

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владимир зеленский

олег соскин

вооруженные силы украины

евросоюз

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Правительство Владимира Зеленского совершает репрессивные действия по отношению к украинскому народу, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Народ Украины уже забит, у него уже все забрали, а его пронумеровали как скотов в концлагере. Никакой свободы на Украине нет. Ни за какую свободу Зеленский не борется. Есть концлагерь, в котором сидят мужчины, еще хотят и женщин тоже посадить туда", — указал политолог.Он раскритиковал верхушку киевского режима за призыв к западным государствам не считать украинцев беженцами и способствовать их возвращению на родину, а также требование гражданам страны вернуться на Украину и воевать в рядах ВСУ."Это абсолютно ошибочное и неправильно заявление. Я даже считают, что оно преступное", — указал бывший советник.Ранее глава украинской миграционной службы Наталья Науменко заявляла, что Киев просит Европейский союз не создавать программы для интеграции украинцев в странах пребывания, потому что считают их не беженцами, а лишь вынужденно уехавшими.В Еврокомиссии заявляли, что всего на территорию ЕС в рамках действия механизма временной защиты украинских беженцев прибыли 16 миллионов украинцев, 11 миллионов вернулись затем на родину, один миллион уехал в США, Великобританию и Канаду, а четыре миллиона остаются в ЕС. Механизм позволяет гражданам Украины по упрощенной процедуре легализоваться в ЕС, получать услуги здравоохранения и образования, доступ на рынок труда, жилье и соцвыплаты.

https://ria.ru/20230930/udar-1899603056.html

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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины, евросоюз