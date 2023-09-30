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Филиппины в июле возобновили закупку угля из России
Филиппины в июле возобновили закупку угля из России - РИА Новости, 30.09.2023
Филиппины в июле возобновили закупку угля из России
Филиппины в июле импортировали из России уголь на 18,2 миллиона долларов — впервые с октября прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T08:12
2023-09-30T08:12
2023-09-30T10:24
экономика
филиппины
россия
индонезия
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Филиппины в июле импортировали из России уголь на 18,2 миллиона долларов — впервые с октября прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных статистического ведомства страны. Филиппины до июня 2022 года были частыми покупателями российского угля: среднемесячные покупки составляли примерно 3,3 миллиона долларов. Затем крупная закупка была в октябре 2022-го — на 16,1 миллиона долларов. В июле 2023 года филиппинские компании возобновили покупку угля из России — первая за восемь месяцев партия составила 82,5 тысячи тонн на 18,2 миллиона долларов. Стоимость импорта стала максимальной с октября 2016-го, когда Манила приобрела угля на 107,8 миллиона долларов. Последний раз длительный перерыв в поставках российского угля на Филиппины был в 2017-м — тогда поставок не было весь год. В 2021-м стоимость импорта за весь год составила 17,8 миллиона долларов, в 2022 году — уже 43,8 миллиона долларов. Крупнейшим поставщиком угля Филиппинам в июле стала Индонезия (296,4 миллиона долларов). На втором месте расположилась Россия, а на третьем — Вьетнам (9,7 миллиона долларов).
https://ria.ru/20230122/rusofobiya-1846514234.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, филиппины, россия, индонезия
Экономика, Филиппины, Россия, Индонезия
Филиппины в июле возобновили закупку угля из России
Филиппины в июле возобновили закупку угля из России после паузы в восемь месяцев
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Филиппины в июле импортировали из России уголь на 18,2 миллиона долларов — впервые с октября прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных статистического ведомства страны.
Филиппины
до июня 2022 года были частыми покупателями российского угля: среднемесячные покупки составляли примерно 3,3 миллиона долларов. Затем крупная закупка была в октябре 2022-го — на 16,1 миллиона долларов.
В июле 2023 года филиппинские компании возобновили покупку угля из России — первая за восемь месяцев партия составила 82,5 тысячи тонн на 18,2 миллиона долларов. Стоимость импорта стала максимальной с октября 2016-го, когда Манила приобрела угля на 107,8 миллиона долларов.
Последний раз длительный перерыв в поставках российского угля на Филиппины был в 2017-м — тогда поставок не было весь год. В 2021-м стоимость импорта за весь год составила 17,8 миллиона долларов, в 2022 году — уже 43,8 миллиона долларов.
Крупнейшим поставщиком угля Филиппинам в июле стала Индонезия
(296,4 миллиона долларов). На втором месте расположилась Россия, а на третьем — Вьетнам
(9,7 миллиона долларов).
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