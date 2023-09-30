https://ria.ru/20230930/ugol-1899589933.html

Филиппины в июле возобновили закупку угля из России

Филиппины в июле возобновили закупку угля из России - РИА Новости, 30.09.2023

Филиппины в июле возобновили закупку угля из России

Филиппины в июле импортировали из России уголь на 18,2 миллиона долларов — впервые с октября прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T08:12

2023-09-30T08:12

2023-09-30T10:24

экономика

филиппины

россия

индонезия

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Филиппины в июле импортировали из России уголь на 18,2 миллиона долларов — впервые с октября прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных статистического ведомства страны. Филиппины до июня 2022 года были частыми покупателями российского угля: среднемесячные покупки составляли примерно 3,3 миллиона долларов. Затем крупная закупка была в октябре 2022-го — на 16,1 миллиона долларов. В июле 2023 года филиппинские компании возобновили покупку угля из России — первая за восемь месяцев партия составила 82,5 тысячи тонн на 18,2 миллиона долларов. Стоимость импорта стала максимальной с октября 2016-го, когда Манила приобрела угля на 107,8 миллиона долларов. Последний раз длительный перерыв в поставках российского угля на Филиппины был в 2017-м — тогда поставок не было весь год. В 2021-м стоимость импорта за весь год составила 17,8 миллиона долларов, в 2022 году — уже 43,8 миллиона долларов. Крупнейшим поставщиком угля Филиппинам в июле стала Индонезия (296,4 миллиона долларов). На втором месте расположилась Россия, а на третьем — Вьетнам (9,7 миллиона долларов).

https://ria.ru/20230122/rusofobiya-1846514234.html

филиппины

россия

индонезия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, филиппины, россия, индонезия