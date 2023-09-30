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В Японии предупредили об угрозе сильных гроз и торнадо - РИА Новости, 30.09.2023
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15:38 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/tornado-1899634633.html
В Японии предупредили об угрозе сильных гроз и торнадо
В Японии предупредили об угрозе сильных гроз и торнадо - РИА Новости, 30.09.2023
В Японии предупредили об угрозе сильных гроз и торнадо
Главное метеорологическое агентство Японии предупреждает об угрозе возникновения сильных гроз и торнадо в связи с прохождением атмосферного фронта в западных и... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T15:38
2023-09-30T15:38
япония
хоккайдо
японское море
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ТОКИО, 30 сен – РИА Новости. Главное метеорологическое агентство Японии предупреждает об угрозе возникновения сильных гроз и торнадо в связи с прохождением атмосферного фронта в западных и северных регионах страны. В настоящее время ливневые дожди уже зафиксированы в регионах со стороны Японского моря и на Хоккайдо. Согласно карте осадков, на северном острове Хоккайдо скорость выпадения осадков достигает 30-50 миллиметров в час. В остальных регионах скорость выпадения осадков составляет в среднем 10-20 миллиметров в час, но по мере прохождения циклона ливни будут усиливаться. Специалисты призывают людей соблюдать осторожность в связи с вероятностью шквалистых ветров и внезапных мощных ливней.
https://ria.ru/20230917/uragan-1896770530.html
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япония, хоккайдо, японское море
Япония, Хоккайдо, Японское море
В Японии предупредили об угрозе сильных гроз и торнадо

В Японии предупредили об угрозе сильных гроз и торнадо на западе и севере

© AP Photo / Shizuo KambayashiЖители Японии во время непогоды
Жители Японии во время непогоды - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Жители Японии во время непогоды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 30 сен – РИА Новости. Главное метеорологическое агентство Японии предупреждает об угрозе возникновения сильных гроз и торнадо в связи с прохождением атмосферного фронта в западных и северных регионах страны.
В настоящее время ливневые дожди уже зафиксированы в регионах со стороны Японского моря и на Хоккайдо.
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Согласно карте осадков, на северном острове Хоккайдо скорость выпадения осадков достигает 30-50 миллиметров в час. В остальных регионах скорость выпадения осадков составляет в среднем 10-20 миллиметров в час, но по мере прохождения циклона ливни будут усиливаться.
Специалисты призывают людей соблюдать осторожность в связи с вероятностью шквалистых ветров и внезапных мощных ливней.
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