https://ria.ru/20230930/tornado-1899634633.html

В Японии предупредили об угрозе сильных гроз и торнадо

В Японии предупредили об угрозе сильных гроз и торнадо - РИА Новости, 30.09.2023

В Японии предупредили об угрозе сильных гроз и торнадо

Главное метеорологическое агентство Японии предупреждает об угрозе возникновения сильных гроз и торнадо в связи с прохождением атмосферного фронта в западных и... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T15:38

2023-09-30T15:38

2023-09-30T15:38

япония

хоккайдо

японское море

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ТОКИО, 30 сен – РИА Новости. Главное метеорологическое агентство Японии предупреждает об угрозе возникновения сильных гроз и торнадо в связи с прохождением атмосферного фронта в западных и северных регионах страны. В настоящее время ливневые дожди уже зафиксированы в регионах со стороны Японского моря и на Хоккайдо. Согласно карте осадков, на северном острове Хоккайдо скорость выпадения осадков достигает 30-50 миллиметров в час. В остальных регионах скорость выпадения осадков составляет в среднем 10-20 миллиметров в час, но по мере прохождения циклона ливни будут усиливаться. Специалисты призывают людей соблюдать осторожность в связи с вероятностью шквалистых ветров и внезапных мощных ливней.

https://ria.ru/20230917/uragan-1896770530.html

https://ria.ru/20230808/tornado-1888868276.html

япония

хоккайдо

японское море

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япония, хоккайдо, японское море