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В России разработали "умные" часы-тонометр - РИА Новости, 30.09.2023
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11:27 30.09.2023 (обновлено: 16:02 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/tonometr-1899609844.html
В России разработали "умные" часы-тонометр
В России разработали "умные" часы-тонометр - РИА Новости, 30.09.2023
В России разработали "умные" часы-тонометр
В России разработали "умные" часы-тонометр, замеряющие пульс, давление и ЭКГ человека и при необходимости направляющие информацию врачу, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T11:27
2023-09-30T16:02
общество
технологии
казань
россия
национальная технологическая инициатива (нти)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
хорошие новости
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В России разработали "умные" часы-тонометр, замеряющие пульс, давление и ЭКГ человека и при необходимости направляющие информацию врачу, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). "Команда разработчиков из Казани придумала тонометр в формате "умных" часов с анализом данных искусственным интеллектом. Такое устройство планируется ввести в единую экосистему дистанционного мониторинга здоровья по модели "Поликлиника на дому". Проект прошел акселерационную программу на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2023", — сообщили в НТИ. В целом, как отметили разработчики, гаджет настраивается персонально на задачи человека через связанное с устройством мобильное приложение и в течение дня проводит замеры — ЭКГ, пульс, артериальное давление, а также считывание активности пользователя. Далее полученные данные анализируются ИИ и при необходимости направляются push-уведомления, а информация по мониторингу отправляется врачу для коррекции терапии. &quot;Уникальность проекта заключается в том, что прибор является частью медицинской экосистемы, которая выстраивается вокруг пользователя. Например, есть корейские часы, которые тоже выполняют ЭКГ, но их данные не анализируются и не становятся частью медицинской истории пользователя&quot;, — уточнил лидер проекта Линар Гарифуллин.Он отметил, что гаджет станет импортоопережающим, а все данные, формирующиеся при мониторинге, будут храниться в России с доступом для врачей."Планируем получение регистрационного изделия Росздравнадзора на наш прибор, таким образом, он совместит в себе медицинское устройство и функции привычных смарт-часов", — добавил Гарифуллин. Как он также подчеркнул, главное отличие часов-тонометра от "умных" часов в том, что данные последних нельзя использовать в медицинских целях, поэтому встроить их в медицинскую экосистему невозможно. Сейчас проект находится на этапе создания прототипа, первую партию приборов разработчики планируют выпустить в 2024 году.
https://ria.ru/20230713/nauka-1883675936.html
https://ria.ru/20230220/izobretenie-1853052217.html
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общество, технологии, казань, россия, национальная технологическая инициатива (нти), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Общество, Технологии, Казань, Россия, Национальная технологическая инициатива (НТИ), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Хорошие новости
В России разработали "умные" часы-тонометр

НТИ: в России разработали часы-тонометр, отправляющие показатели человека врачу

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВрач работает на компьютере
Врач работает на компьютере - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В России разработали "умные" часы-тонометр, замеряющие пульс, давление и ЭКГ человека и при необходимости направляющие информацию врачу, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).
"Команда разработчиков из Казани придумала тонометр в формате "умных" часов с анализом данных искусственным интеллектом. Такое устройство планируется ввести в единую экосистему дистанционного мониторинга здоровья по модели "Поликлиника на дому". Проект прошел акселерационную программу на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2023", — сообщили в НТИ.
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В целом, как отметили разработчики, гаджет настраивается персонально на задачи человека через связанное с устройством мобильное приложение и в течение дня проводит замеры — ЭКГ, пульс, артериальное давление, а также считывание активности пользователя. Далее полученные данные анализируются ИИ и при необходимости направляются push-уведомления, а информация по мониторингу отправляется врачу для коррекции терапии.
«

"Уникальность проекта заключается в том, что прибор является частью медицинской экосистемы, которая выстраивается вокруг пользователя. Например, есть корейские часы, которые тоже выполняют ЭКГ, но их данные не анализируются и не становятся частью медицинской истории пользователя", — уточнил лидер проекта Линар Гарифуллин.

Он отметил, что гаджет станет импортоопережающим, а все данные, формирующиеся при мониторинге, будут храниться в России с доступом для врачей.
"Планируем получение регистрационного изделия Росздравнадзора на наш прибор, таким образом, он совместит в себе медицинское устройство и функции привычных смарт-часов", — добавил Гарифуллин.
Как он также подчеркнул, главное отличие часов-тонометра от "умных" часов в том, что данные последних нельзя использовать в медицинских целях, поэтому встроить их в медицинскую экосистему невозможно.
Сейчас проект находится на этапе создания прототипа, первую партию приборов разработчики планируют выпустить в 2024 году.
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Хорошие новостиОбществоТехнологииКазаньРоссияНациональная технологическая инициатива (НТИ)Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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