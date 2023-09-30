https://ria.ru/20230930/telekanaly-1899604024.html

В Армении допустили возможность отключения российских телеканалов

В Армении допустили возможность отключения российских телеканалов - РИА Новости, 30.09.2023

В Армении допустили возможность отключения российских телеканалов

В Армении обсуждается вопрос отключения российских телеканалов, сообщила в интервью онлайн-изданию factor.am депутат от правящей фракции "Гражданский договор"... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T10:41

2023-09-30T10:41

2023-09-30T10:41

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ЕРЕВАН, 30 сен - РИА Новости. В Армении обсуждается вопрос отключения российских телеканалов, сообщила в интервью онлайн-изданию factor.am депутат от правящей фракции "Гражданский договор" Лусине Бадалян. "Конечно, эти вопросы обсуждаются, соответствующие ведомства выступят с заявлением о принятом решении. Этот вопрос обсуждается давно, он даже поднимался на пленарных заседания Национального собрания (парламента)", - заявила Бадалян, отвечая на вопрос, "почему в Армении не отключают российские телеканалы". В Армении через общественный мультиплекс транслируются российские "Первый канал", "РТР Планета", "Россия. Культура" и межгосударственный телеканал "Мир". В свете событий в Нагорном Карабахе в МИД РФ заявили, что Запад убеждает Армению выйти из Организации Договора о коллективной безопасности и подписать мирный договор с Азербайджаном без учета интересов армян в Карабахе. Москва также призвала не реагировать на экстремистские заявления об отношениях России и Армении, армянский народ знает, что российская помощь всегда приходила. В МИД России заявляли также, что контакты России и Армении продолжаются на различных уровнях, Москва надеется, что ее сигналы будут услышаны. На фоне последний событий в Ереване идет процесс ратификации Римского статута Международного уголовного суда. Как заявляла в этой связи официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва остается приверженной сотрудничеству с Ереваном и готова "наращивать с Ереваном разноплановые практические шаги по взаимодействию". В Кремле выражали надежду, что признание Арменией Римского статута не скажется негативно на отношениях Москвы и Еревана. Ранее сообщалось, что Армения предложила России подписать двухстороннее соглашение для юридического урегулирования ситуации, связанной с ратификацией Ереваном Римского статута. Российская сторона не раз выражала неодобрение планами Еревана ратифицировать документ. В частности, источник в МИД РФ ранее сообщал РИА Новости, что в Москве считают неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне незаконных "ордеров" Международного уголовного суда (МУС) в отношении руководства России. Армянские коллеги предупреждены о негативных последствиях возможных шагов для двусторонних отношений с Россией, подчеркнули там. Восьмого сентября посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян был вызван в министерство иностранных дел России, где обратили внимание на ряд "недружественных шагов" Еревана, включая запуск процесса ратификации Римского статута МУС, поездку в Киев жены премьера Армении Никола Пашиняна с передачей гумпомощи, проведение на армянской территории военных учений с участием США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя процесс ратификации Ереваном Римского статута МУС, контакты с Украиной и учения Армении с США, заявила, что "подобными шагами официальный Ереван создает благоприятные условия для проведения Вашингтоном и Брюсселем их враждебной политики по отношению к России".

https://ria.ru/20230929/oon-1899547925.html

https://ria.ru/20230929/karabakh-1899540136.html

https://ria.ru/20230929/karabakh-1899482947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, армения, россия, медиа - общество