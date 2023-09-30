https://ria.ru/20230930/taurus-1899626011.html

"Незамедлительно". В Германии сделали дерзкое заявление в адрес России

"Незамедлительно". В Германии сделали дерзкое заявление в адрес России - РИА Новости, 30.09.2023

"Незамедлительно". В Германии сделали дерзкое заявление в адрес России

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман считает удары ВСУ по территории России крылатыми ракетами Taurus оправданными, сообщила... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T14:14

2023-09-30T14:14

2023-09-30T16:33

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борис писториус

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман считает удары ВСУ по территории России крылатыми ракетами Taurus оправданными, сообщила немецкая медиагруппа Funke со ссылкой на интервью с политиком."Мы должны незамедлительно поставить ракеты Taurus, так как украинская армия за счет целенаправленного применения крылатых ракет может нарушить снабжение ВС России", — высказалась она.Штрак-Циммерман подвергла критике нерешительность Олафа Шольца в поставке данного типа вооружений, отметив, что "длительными раздумьями можно продлить страдания".Ранее глава Министерства обороны Германии Борис Писториус заявил о возможности скорого решения вопроса о передаче Киеву ракет Taurus. При этом в Берлине уже несколько раз давали понять, что поставки этого оружия не рассматриваются в приоритетном порядке и без согласования с партнерами по НАТО.

https://ria.ru/20230930/podderzhka-1899619966.html

https://ria.ru/20230930/oruzhie-1899607754.html

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в мире, германия, россия, киев, олаф шольц, борис писториус, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, нато