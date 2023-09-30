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"Незамедлительно". В Германии сделали дерзкое заявление в адрес России - РИА Новости, 30.09.2023
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14:14 30.09.2023 (обновлено: 16:33 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/taurus-1899626011.html
"Незамедлительно". В Германии сделали дерзкое заявление в адрес России
"Незамедлительно". В Германии сделали дерзкое заявление в адрес России - РИА Новости, 30.09.2023
"Незамедлительно". В Германии сделали дерзкое заявление в адрес России
Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман считает удары ВСУ по территории России крылатыми ракетами Taurus оправданными, сообщила... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T14:14
2023-09-30T16:33
в мире
германия
россия
киев
олаф шольц
борис писториус
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман считает удары ВСУ по территории России крылатыми ракетами Taurus оправданными, сообщила немецкая медиагруппа Funke со ссылкой на интервью с политиком."Мы должны незамедлительно поставить ракеты Taurus, так как украинская армия за счет целенаправленного применения крылатых ракет может нарушить снабжение ВС России", — высказалась она.Штрак-Циммерман подвергла критике нерешительность Олафа Шольца в поставке данного типа вооружений, отметив, что "длительными раздумьями можно продлить страдания".Ранее глава Министерства обороны Германии Борис Писториус заявил о возможности скорого решения вопроса о передаче Киеву ракет Taurus. При этом в Берлине уже несколько раз давали понять, что поставки этого оружия не рассматриваются в приоритетном порядке и без согласования с партнерами по НАТО.
https://ria.ru/20230930/podderzhka-1899619966.html
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в мире, германия, россия, киев, олаф шольц, борис писториус, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, нато
В мире, Германия, Россия, Киев, Олаф Шольц, Борис Писториус, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, НАТО
"Незамедлительно". В Германии сделали дерзкое заявление в адрес России

В ФРГ заявили о праве Киева атаковать российскую территорию ракетами Taurus

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман считает удары ВСУ по территории России крылатыми ракетами Taurus оправданными, сообщила немецкая медиагруппа Funke со ссылкой на интервью с политиком.
"Мы должны незамедлительно поставить ракеты Taurus, так как украинская армия за счет целенаправленного применения крылатых ракет может нарушить снабжение ВС России", — высказалась она.
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Штрак-Циммерман подвергла критике нерешительность Олафа Шольца в поставке данного типа вооружений, отметив, что "длительными раздумьями можно продлить страдания".
Ранее глава Министерства обороны Германии Борис Писториус заявил о возможности скорого решения вопроса о передаче Киеву ракет Taurus. При этом в Берлине уже несколько раз давали понять, что поставки этого оружия не рассматриваются в приоритетном порядке и без согласования с партнерами по НАТО.
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В миреГерманияРоссияКиевОлаф ШольцБорис ПисториусВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФНАТО
 
 
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