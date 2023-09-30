https://ria.ru/20230930/ssha-1899590221.html

Военный вертолет зацепил высоковольтные провода в штате Вашингтон

Военный вертолет зацепил высоковольтные провода в штате Вашингтон - РИА Новости, 30.09.2023

Военный вертолет зацепил высоковольтные провода в штате Вашингтон

Военный вертолет США в штате Вашингтон зацепил высоковольтные провода, сообщили коммунальные службы округа Грант в соцсети X. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T08:16

2023-09-30T08:16

2023-09-30T09:16

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Военный вертолет США в штате Вашингтон зацепил высоковольтные провода, сообщили коммунальные службы округа Грант в соцсети X. "Военный вертолет задел высоковольтные линии электропередачи недалеко от Беверли", — уточнили в ведомстве. После произошедшего начался пожар, линии электропередачи оказались в реке. Экипаж вертолета не пострадал.

https://ria.ru/20230827/vertolet-1892478835.html

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, вашингтон (штат)