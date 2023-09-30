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Военный вертолет зацепил высоковольтные провода в штате Вашингтон
Военный вертолет зацепил высоковольтные провода в штате Вашингтон - РИА Новости, 30.09.2023
Военный вертолет зацепил высоковольтные провода в штате Вашингтон
Военный вертолет США в штате Вашингтон зацепил высоковольтные провода, сообщили коммунальные службы округа Грант в соцсети X. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T08:16
2023-09-30T08:16
2023-09-30T09:16
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Военный вертолет США в штате Вашингтон зацепил высоковольтные провода, сообщили коммунальные службы округа Грант в соцсети X. "Военный вертолет задел высоковольтные линии электропередачи недалеко от Беверли", — уточнили в ведомстве. После произошедшего начался пожар, линии электропередачи оказались в реке. Экипаж вертолета не пострадал.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат)
В мире, США, Вашингтон (штат)
Военный вертолет зацепил высоковольтные провода в штате Вашингтон
Военный вертолет США недалеко от города Беверли в Вашингтоне зацепил провода