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Военный вертолет зацепил высоковольтные провода в штате Вашингтон - РИА Новости, 30.09.2023
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08:16 30.09.2023 (обновлено: 09:16 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/ssha-1899590221.html
Военный вертолет зацепил высоковольтные провода в штате Вашингтон
Военный вертолет зацепил высоковольтные провода в штате Вашингтон - РИА Новости, 30.09.2023
Военный вертолет зацепил высоковольтные провода в штате Вашингтон
Военный вертолет США в штате Вашингтон зацепил высоковольтные провода, сообщили коммунальные службы округа Грант в соцсети X. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T08:16
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Военный вертолет США в штате Вашингтон зацепил высоковольтные провода, сообщили коммунальные службы округа Грант в соцсети X. "Военный вертолет задел высоковольтные линии электропередачи недалеко от Беверли", — уточнили в ведомстве. После произошедшего начался пожар, линии электропередачи оказались в реке. Экипаж вертолета не пострадал.
https://ria.ru/20230827/vertolet-1892478835.html
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в мире, сша, вашингтон (штат)
В мире, США, Вашингтон (штат)
Военный вертолет зацепил высоковольтные провода в штате Вашингтон

Военный вертолет США недалеко от города Беверли в Вашингтоне зацепил провода

© Фото : public domainУдарный вертолет Bell AH-1Z Viper
Ударный вертолет Bell AH-1Z Viper - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© Фото : public domain
Ударный вертолет Bell AH-1Z Viper. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Военный вертолет США в штате Вашингтон зацепил высоковольтные провода, сообщили коммунальные службы округа Грант в соцсети X.
"Военный вертолет задел высоковольтные линии электропередачи недалеко от Беверли", — уточнили в ведомстве.
После произошедшего начался пожар, линии электропередачи оказались в реке.
Экипаж вертолета не пострадал.
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