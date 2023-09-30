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Кевина Спейси вновь обвинили в домогательстве, пишут СМИ - РИА Новости, 30.09.2023
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05:45 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/speysi-1899583905.html
Кевина Спейси вновь обвинили в домогательстве, пишут СМИ
Кевина Спейси вновь обвинили в домогательстве, пишут СМИ - РИА Новости, 30.09.2023
Кевина Спейси вновь обвинили в домогательстве, пишут СМИ
Голливудского актера Кевина Спейси вновь обвиняют в сексуальных домогательствах, актер якобы приставал к массажисту в 2016 году, сообщает издание Daily Beast. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T05:45
2023-09-30T05:45
лондон
великобритания
кевин спейси
в мире
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Голливудского актера Кевина Спейси вновь обвиняют в сексуальных домогательствах, актер якобы приставал к массажисту в 2016 году, сообщает издание Daily Beast. "Массажист обвинил Кевина Спейси в сексуальном насилии в гражданском иске, заявив, что актер стал "заметно сексуально возбужденным" во время массажа и оказывал на него давление с целью совершения сексуальных действий", - говорится в сообщении издания. Там говорится, что Спейси в 2016 году несколько раз домогался до массажиста и предлагал ему дополнительные деньги за сексуальные услуги. При этом, по словам массажиста, он не мог отменить встречи, потому что актер каждый раз записывался под чужим именем. Суд присяжных в Лондоне 26 июля вынес решение об оправдании Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах в отношении четырех мужчин. В мае 2022 года власти Великобритании официально предъявили 63-летнему актеру обвинения в четырех эпизодах сексуального насилия после изучения доказательств, собранных полицией Лондона в ходе расследования. Спейси занимал пост художественного руководителя одного из старейших лондонских театров "Олд Вик" с 2004 по 2015 год, что хронологически совпадало с инкриминируемыми актеру случаями сексуального насилия. Всего за последние четыре года Спейси обвинили в сексуальных домогательствах 15 человек, но никто не смог доказать его вины, и судебные дела были закрыты. При этом сам Спейси заявлял, что "его мир рухнул", когда против него были выдвинуты обвинения в домогательствах: он лишился работы и своей репутации.
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лондон, великобритания, кевин спейси, в мире
Лондон, Великобритания, Кевин Спейси, В мире
Кевина Спейси вновь обвинили в домогательстве, пишут СМИ

Daily Beast: Кевина Спейси вновь обвинили в сексуальном домогательстве

© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello Актер Кевин Спейси
 Актер Кевин Спейси - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
Актер Кевин Спейси. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Голливудского актера Кевина Спейси вновь обвиняют в сексуальных домогательствах, актер якобы приставал к массажисту в 2016 году, сообщает издание Daily Beast.
«
"Массажист обвинил Кевина Спейси в сексуальном насилии в гражданском иске, заявив, что актер стал "заметно сексуально возбужденным" во время массажа и оказывал на него давление с целью совершения сексуальных действий", - говорится в сообщении издания.
Там говорится, что Спейси в 2016 году несколько раз домогался до массажиста и предлагал ему дополнительные деньги за сексуальные услуги. При этом, по словам массажиста, он не мог отменить встречи, потому что актер каждый раз записывался под чужим именем.
Суд присяжных в Лондоне 26 июля вынес решение об оправдании Кевина Спейси по делу о сексуальных домогательствах в отношении четырех мужчин. В мае 2022 года власти Великобритании официально предъявили 63-летнему актеру обвинения в четырех эпизодах сексуального насилия после изучения доказательств, собранных полицией Лондона в ходе расследования. Спейси занимал пост художественного руководителя одного из старейших лондонских театров "Олд Вик" с 2004 по 2015 год, что хронологически совпадало с инкриминируемыми актеру случаями сексуального насилия. Всего за последние четыре года Спейси обвинили в сексуальных домогательствах 15 человек, но никто не смог доказать его вины, и судебные дела были закрыты.
При этом сам Спейси заявлял, что "его мир рухнул", когда против него были выдвинуты обвинения в домогательствах: он лишился работы и своей репутации.
Скриншот передачи Jimmy Kimmel Live с участием Кэти Перри
СМИ: бывшего мужа певицы Кэти Перри обвиняют в сексуальных домогательствах
16 сентября, 22:11
 
ЛондонВеликобританияКевин СпейсиВ мире
 
 
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