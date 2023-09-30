https://ria.ru/20230930/spetsoperatsiya-1899627541.html
На Краснолиманском направлении отбиты две атаки ВСУ
На Краснолиманском направлении отбиты две атаки ВСУ - РИА Новости, 30.09.2023
На Краснолиманском направлении отбиты две атаки ВСУ
ВС РФ за стуки отбили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожили до 50 военных ВСУ и 6 единиц техники, сообщило в субботу Минобороны России в... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T14:25
2023-09-30T14:25
2023-09-30T14:30
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. ВС РФ за стуки отбили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожили до 50 военных ВСУ и 6 единиц техники, сообщило в субботу Минобороны России в телеграм-канале ведомства."На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 21-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики, Червоная Диброва Луганской народной республики, а также нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Кузьмино Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики. Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, в мире, вооруженные силы украины, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, В мире, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика
На Краснолиманском направлении отбиты две атаки ВСУ
Минобороны: ВС России отбили на Краснолиманском направлении две атаки ВСУ