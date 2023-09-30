https://ria.ru/20230930/spetsoperatsiya-1899627541.html

На Краснолиманском направлении отбиты две атаки ВСУ

На Краснолиманском направлении отбиты две атаки ВСУ - РИА Новости, 30.09.2023

На Краснолиманском направлении отбиты две атаки ВСУ

ВС РФ за стуки отбили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожили до 50 военных ВСУ и 6 единиц техники, сообщило в субботу Минобороны России в... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T14:25

2023-09-30T14:25

2023-09-30T14:30

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

в мире

вооруженные силы украины

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898630018_0:0:3498:1968_1920x0_80_0_0_e910ae98c2aa3bd9f2fabdde2d4e57d0.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. ВС РФ за стуки отбили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожили до 50 военных ВСУ и 6 единиц техники, сообщило в субботу Минобороны России в телеграм-канале ведомства."На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 21-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики, Червоная Диброва Луганской народной республики, а также нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Кузьмино Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики. Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, донецкая народная республика, в мире, вооруженные силы украины, луганская народная республика