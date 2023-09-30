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СВО будет продолжаться до уничтожения киевского режима, заявил Медведев - РИА Новости, 30.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:50 30.09.2023 (обновлено: 16:12 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/spetsoperatsiya-1899623437.html
СВО будет продолжаться до уничтожения киевского режима, заявил Медведев
СВО будет продолжаться до уничтожения киевского режима, заявил Медведев - РИА Новости, 30.09.2023
СВО будет продолжаться до уничтожения киевского режима, заявил Медведев
Специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T13:50
2023-09-30T16:12
дмитрий медведев
россия
политика
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в телеграм-канале в День воссоединения новых регионов с Россией."Победа будет за нами. А новых регионов в составе России будет больше", — написал он.Медведев отметил, что спецоперация не закончится до "освобождения от врага исконно русских территорий".Он добавил, что на референдумах год назад жители новых регионов "приняли судьбоносное решение – быть со своим Отечеством". Их выбор стал не только символом восстановления исторической справедливости, но и единства, колоссальной воли и самоотверженности русского народа, подчеркнул замглавы Совбеза.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. В ДНР за воссоединение высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам плебисцита, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20230930/rossiya-1899504149.html
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дмитрий медведев, россия, политика, донецкая народная республика, луганская народная республика
Дмитрий Медведев, Россия, Политика, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
СВО будет продолжаться до уничтожения киевского режима, заявил Медведев

Медведев: СВО продлится до полного уничтожения нацистского киевского режима

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в телеграм-канале в День воссоединения новых регионов с Россией.
"Победа будет за нами. А новых регионов в составе России будет больше", — написал он.
"Вместе": мероприятия в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией
© РИА Новости / Пресс-служба МДЦ "Артек" | Перейти в медиабанк

День воссоединения новых регионов с Россией будет отмечаться 30 сентября.

Участники акции, посвященной Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ, на территории Международного детского центра Артек в Крыму

День воссоединения новых регионов с Россией будет отмечаться 30 сентября.

© РИА Новости / Пресс-служба МДЦ "Артек"
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1 из 12
© РИА Новости / Пресс-служба МДЦ "Артек" | Перейти в медиабанк

В "Артеке" прошла акция, посвященная первой годовщине вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Участники акции, посвященной Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ, на территории Международного детского центра Артек в Крыму

В "Артеке" прошла акция, посвященная первой годовщине вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

© РИА Новости / Пресс-служба МДЦ "Артек"
Перейти в медиабанк
2 из 12
© РИА Новости / Пресс-служба МДЦ "Артек" | Перейти в медиабанк

На площади перед корпусом "Вожатый" артековцы выстроились и создали надпись: "День воссоединения 30.09.23" и растянули полотнище российского триколора.

Участники акции, посвященной Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ, на территории Международного детского центра Артек в Крыму

На площади перед корпусом "Вожатый" артековцы выстроились и создали надпись: "День воссоединения 30.09.23" и растянули полотнище российского триколора.

© РИА Новости / Пресс-служба МДЦ "Артек"
Перейти в медиабанк
3 из 12
© РИА Новости / Пресс-служба МДЦ "Артек" | Перейти в медиабанк

В мероприятии приняли участие более двух тысяч артековцев и вожатых из всех регионов.

Участники акции, посвященной Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ, на территории Международного детского центра Артек в Крыму

В мероприятии приняли участие более двух тысяч артековцев и вожатых из всех регионов.

© РИА Новости / Пресс-служба МДЦ "Артек"
Перейти в медиабанк
4 из 12
© РИА Новости / Пресс-служба МДЦ "Артек" | Перейти в медиабанк

Картина получилась размером 1380 квадратных метров.

Вожатые принимают участие в акции, посвященной Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ, на территории Международного детского центра Артек в Крыму

Картина получилась размером 1380 квадратных метров.

© РИА Новости / Пресс-служба МДЦ "Артек"
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5 из 12
© РИА Новости / Пресс-служба МДЦ "Артек" | Перейти в медиабанк

Всего в "Артеке" за последние девять лет побывали 3707 детей из новых субъектов.

Участники акции, посвященной Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ, на территории Международного детского центра Артек в Крыму

Всего в "Артеке" за последние девять лет побывали 3707 детей из новых субъектов.

© РИА Новости / Пресс-служба МДЦ "Артек"
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6 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Двадцать школьников из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей получили российские паспорта в московском Музее Победы.

Торжественная церемония вручения паспортов молодым гражданам новых регионов в рамках празднования Дня воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией в Зале воинской Славы Музея Победы на Поклонной горе

Двадцать школьников из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей получили российские паспорта в московском Музее Победы.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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7 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Мероприятие состоялось в Зале Славы.

Торжественная церемония вручения паспортов молодым гражданам новых регионов в рамках празднования Дня воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией в Зале воинской Славы Музея Победы на Поклонной горе

Мероприятие состоялось в Зале Славы.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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8 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Паспорта вручили директор Музея Победы Александр Школьник и депутат Госдумы Сергей Колунов.

Торжественная церемония вручения паспортов молодым гражданам новых регионов в рамках празднования Дня воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией в Зале воинской Славы Музея Победы на Поклонной горе

Паспорта вручили директор Музея Победы Александр Школьник и депутат Госдумы Сергей Колунов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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9 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

После торжественного вручения паспортов, школьники посетили фотовыставку "#ВМЕСТЕ".

Молодые граждане новых регионов на торжественной церемонии вручения им паспортов Российской Федерации в Зале воинской Славы Музея Победы на Поклонной горе

После торжественного вручения паспортов, школьники посетили фотовыставку "#ВМЕСТЕ".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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10 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На ней представили более 50 снимков, рассказывающих о становлении мирной жизни в новых регионах.

Фотовыставка #ВМЕСТЕ в рамках празднования Дня воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией в Зале воинской Славы Музея Победы на Поклонной горе

На ней представили более 50 снимков, рассказывающих о становлении мирной жизни в новых регионах.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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11 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Каждому из четырех субъектов посвятили отдельный раздел.

Посетитель на фотовыставке #ВМЕСТЕ в рамках празднования Дня воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией в Зале воинской Славы Музея Победы на Поклонной горе

Каждому из четырех субъектов посвятили отдельный раздел.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
12 из 12

День воссоединения новых регионов с Россией будет отмечаться 30 сентября.

© РИА Новости / Пресс-служба МДЦ "Артек"
Перейти в медиабанк
1 из 12

В "Артеке" прошла акция, посвященная первой годовщине вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

© РИА Новости / Пресс-служба МДЦ "Артек"
Перейти в медиабанк
2 из 12

На площади перед корпусом "Вожатый" артековцы выстроились и создали надпись: "День воссоединения 30.09.23" и растянули полотнище российского триколора.

© РИА Новости / Пресс-служба МДЦ "Артек"
Перейти в медиабанк
3 из 12

В мероприятии приняли участие более двух тысяч артековцев и вожатых из всех регионов.

© РИА Новости / Пресс-служба МДЦ "Артек"
Перейти в медиабанк
4 из 12

Картина получилась размером 1380 квадратных метров.

© РИА Новости / Пресс-служба МДЦ "Артек"
Перейти в медиабанк
5 из 12

Всего в "Артеке" за последние девять лет побывали 3707 детей из новых субъектов.

© РИА Новости / Пресс-служба МДЦ "Артек"
Перейти в медиабанк
6 из 12

Двадцать школьников из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей получили российские паспорта в московском Музее Победы.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
7 из 12

Мероприятие состоялось в Зале Славы.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
8 из 12

Паспорта вручили директор Музея Победы Александр Школьник и депутат Госдумы Сергей Колунов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
9 из 12

После торжественного вручения паспортов, школьники посетили фотовыставку "#ВМЕСТЕ".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
10 из 12

На ней представили более 50 снимков, рассказывающих о становлении мирной жизни в новых регионах.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
11 из 12

Каждому из четырех субъектов посвятили отдельный раздел.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
12 из 12
Медведев отметил, что спецоперация не закончится до "освобождения от врага исконно русских территорий".
Он добавил, что на референдумах год назад жители новых регионов "приняли судьбоносное решение – быть со своим Отечеством". Их выбор стал не только символом восстановления исторической справедливости, но и единства, колоссальной воли и самоотверженности русского народа, подчеркнул замглавы Совбеза.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. В ДНР за воссоединение высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам плебисцита, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Стела на одной из улиц Донецка - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
"Не на словах, а на деле". Как за год изменились новые территории России
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий МедведевРоссияПолитикаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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