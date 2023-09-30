https://ria.ru/20230930/spetsoperatsiya-1899623437.html

СВО будет продолжаться до уничтожения киевского режима, заявил Медведев

СВО будет продолжаться до уничтожения киевского режима, заявил Медведев - РИА Новости, 30.09.2023

СВО будет продолжаться до уничтожения киевского режима, заявил Медведев

Специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T13:50

2023-09-30T13:50

2023-09-30T16:12

дмитрий медведев

россия

политика

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в телеграм-канале в День воссоединения новых регионов с Россией."Победа будет за нами. А новых регионов в составе России будет больше", — написал он.Медведев отметил, что спецоперация не закончится до "освобождения от врага исконно русских территорий".Он добавил, что на референдумах год назад жители новых регионов "приняли судьбоносное решение – быть со своим Отечеством". Их выбор стал не только символом восстановления исторической справедливости, но и единства, колоссальной воли и самоотверженности русского народа, подчеркнул замглавы Совбеза.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. В ДНР за воссоединение высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам плебисцита, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230930/rossiya-1899504149.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Влада Копылова

дмитрий медведев, россия, политика, донецкая народная республика, луганская народная республика