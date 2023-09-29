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"Вместе": мероприятия в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией

"Вместе": мероприятия в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией - РИА Новости, 29.09.2023

"Вместе": мероприятия в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией

В стране прошли первые мероприятия в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией. Кадры празднования — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T16:12

2023-09-29T16:12

2023-09-29T19:58

фото

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

музей победы

госдума рф

общество

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В стране прошли первые мероприятия в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией. Кадры празднования — в фотоленте Ria.ru.

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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