https://ria.ru/20230930/spetsoperatsiya-1899603406.html
Российские военные пресекли попытку высадки десанта ВСУ под Херсоном
Российские военные пресекли попытку высадки десанта ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 30.09.2023
Российские военные пресекли попытку высадки десанта ВСУ под Херсоном
Российские военные пресекли попытку высадки украинского десанта на остров Большой Потемкин, расположенный в устье Днепра под Херсоном, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T10:33
2023-09-30T10:33
2023-09-30T11:16
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсон
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 30 сен — РИА Новости. Российские военные пресекли попытку высадки украинского десанта на остров Большой Потемкин, расположенный в устье Днепра под Херсоном, сообщил РИА Новости в субботу источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении пресечена попытка высадки противника на острове Большой Потемкин, уничтожены до 12 военнослужащих ВСУ", — уточнил собеседник агентства.Кроме того, российские бойцы поразили в районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, два 120-миллиметровых минометных расчета вместе с боекомплектом. При этом военные уничтожили шесть боевиков ВСУ, еще трое получили ранения. Также под Херсоном поразили пункт управления БПЛА, ликвидировав четырех украинских военнослужащих и ранив двоих. На Каховском направлении российские бойцы уничтожили станцию радиоэлектронной разведки и расчет с четырьмя украинскими военнослужащими. Минобороны накануне сообщило, что российские подразделения за последнюю неделю на Херсонском направлении пресекли деятельность трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ, уничтожили до 250 украинских военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, семь орудий полевой артиллерии.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность процедур голосования и продолжает ее обстреливать. Сейчас российские военные контролируют 75% территории региона, правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
https://ria.ru/20230914/bespilotnik-1896230930.html
https://ria.ru/20230904/spetsoperatsiya-1893999034.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепр (город), херсон, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсон, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные пресекли попытку высадки десанта ВСУ под Херсоном
Российские военные пресекли попытку высадки десанта ВСУ на острове под Херсоном
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 30 сен — РИА Новости. Российские военные пресекли попытку высадки украинского десанта на остров Большой Потемкин, расположенный в устье Днепра под Херсоном, сообщил РИА Новости в субботу источник, знакомый с ситуацией.
«
"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении пресечена попытка высадки противника на острове Большой Потемкин, уничтожены до 12 военнослужащих ВСУ", — уточнил собеседник агентства.
Кроме того, российские бойцы поразили в районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, два 120-миллиметровых минометных расчета вместе с боекомплектом. При этом военные уничтожили шесть боевиков ВСУ, еще трое получили ранения.
Также под Херсоном поразили пункт управления БПЛА, ликвидировав четырех украинских военнослужащих и ранив двоих.
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На Каховском направлении российские бойцы уничтожили станцию радиоэлектронной разведки и расчет с четырьмя украинскими военнослужащими.
Минобороны накануне сообщило, что российские подразделения за последнюю неделю на Херсонском направлении пресекли деятельность трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ, уничтожили до 250 украинских военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, семь орудий полевой артиллерии.
Херсонская область вошла в состав России
по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность процедур голосования и продолжает ее обстреливать. Сейчас российские военные контролируют 75% территории региона, правый берег Днепра, включая Херсон
, удерживают ВСУ.
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