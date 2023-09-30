Рейтинг@Mail.ru
Российские военные пресекли попытку высадки десанта ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 30.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:33 30.09.2023 (обновлено: 11:16 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/spetsoperatsiya-1899603406.html
Российские военные пресекли попытку высадки десанта ВСУ под Херсоном
Российские военные пресекли попытку высадки десанта ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 30.09.2023
Российские военные пресекли попытку высадки десанта ВСУ под Херсоном
Российские военные пресекли попытку высадки украинского десанта на остров Большой Потемкин, расположенный в устье Днепра под Херсоном, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T10:33
2023-09-30T11:16
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсон
россия
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896548393_0:316:3078:2047_1920x0_80_0_0_bc9172fb9d96764856fa37d1b6c8ada3.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 30 сен — РИА Новости. Российские военные пресекли попытку высадки украинского десанта на остров Большой Потемкин, расположенный в устье Днепра под Херсоном, сообщил РИА Новости в субботу источник, знакомый с ситуацией. &quot;За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск &quot;Днепр&quot; на Херсонском направлении пресечена попытка высадки противника на острове Большой Потемкин, уничтожены до 12 военнослужащих ВСУ&quot;, — уточнил собеседник агентства.Кроме того, российские бойцы поразили в районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, два 120-миллиметровых минометных расчета вместе с боекомплектом. При этом военные уничтожили шесть боевиков ВСУ, еще трое получили ранения. Также под Херсоном поразили пункт управления БПЛА, ликвидировав четырех украинских военнослужащих и ранив двоих. На Каховском направлении российские бойцы уничтожили станцию радиоэлектронной разведки и расчет с четырьмя украинскими военнослужащими. Минобороны накануне сообщило, что российские подразделения за последнюю неделю на Херсонском направлении пресекли деятельность трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ, уничтожили до 250 украинских военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, семь орудий полевой артиллерии.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность процедур голосования и продолжает ее обстреливать. Сейчас российские военные контролируют 75% территории региона, правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
https://ria.ru/20230914/bespilotnik-1896230930.html
https://ria.ru/20230904/spetsoperatsiya-1893999034.html
днепр (город)
херсон
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896548393_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4faec3684b9695df5cdfe9143747189a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепр (город), херсон, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсон, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные пресекли попытку высадки десанта ВСУ под Херсоном

Российские военные пресекли попытку высадки десанта ВСУ на острове под Херсоном

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 30 сен — РИА Новости. Российские военные пресекли попытку высадки украинского десанта на остров Большой Потемкин, расположенный в устье Днепра под Херсоном, сообщил РИА Новости в субботу источник, знакомый с ситуацией.
«

"За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении пресечена попытка высадки противника на острове Большой Потемкин, уничтожены до 12 военнослужащих ВСУ", — уточнил собеседник агентства.

Кроме того, российские бойцы поразили в районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, два 120-миллиметровых минометных расчета вместе с боекомплектом. При этом военные уничтожили шесть боевиков ВСУ, еще трое получили ранения.
Также под Херсоном поразили пункт управления БПЛА, ликвидировав четырех украинских военнослужащих и ранив двоих.
Расчёт зенитной установки - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Над Брянской областью пресекли новую атаку украинского беспилотника
14 сентября, 01:08
На Каховском направлении российские бойцы уничтожили станцию радиоэлектронной разведки и расчет с четырьмя украинскими военнослужащими.
Минобороны накануне сообщило, что российские подразделения за последнюю неделю на Херсонском направлении пресекли деятельность трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ, уничтожили до 250 украинских военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, семь орудий полевой артиллерии.
Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность процедур голосования и продолжает ее обстреливать. Сейчас российские военные контролируют 75% территории региона, правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.
Многофункциональный истребитель Су-30 - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
Самолеты ЧФ уничтожили в Черном море четыре катера с десантом ВСУ
4 сентября, 06:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)ХерсонРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала