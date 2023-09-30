https://ria.ru/20230930/spetsoperatsiya-1899603406.html

Российские военные пресекли попытку высадки десанта ВСУ под Херсоном

Российские военные пресекли попытку высадки десанта ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 30.09.2023

Российские военные пресекли попытку высадки десанта ВСУ под Херсоном

Российские военные пресекли попытку высадки украинского десанта на остров Большой Потемкин, расположенный в устье Днепра под Херсоном, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T10:33

2023-09-30T10:33

2023-09-30T11:16

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсон

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 30 сен — РИА Новости. Российские военные пресекли попытку высадки украинского десанта на остров Большой Потемкин, расположенный в устье Днепра под Херсоном, сообщил РИА Новости в субботу источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении пресечена попытка высадки противника на острове Большой Потемкин, уничтожены до 12 военнослужащих ВСУ", — уточнил собеседник агентства.Кроме того, российские бойцы поразили в районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, два 120-миллиметровых минометных расчета вместе с боекомплектом. При этом военные уничтожили шесть боевиков ВСУ, еще трое получили ранения. Также под Херсоном поразили пункт управления БПЛА, ликвидировав четырех украинских военнослужащих и ранив двоих. На Каховском направлении российские бойцы уничтожили станцию радиоэлектронной разведки и расчет с четырьмя украинскими военнослужащими. Минобороны накануне сообщило, что российские подразделения за последнюю неделю на Херсонском направлении пресекли деятельность трех диверсионно-разведывательных групп ВСУ, уничтожили до 250 украинских военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, семь орудий полевой артиллерии.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает легитимность процедур голосования и продолжает ее обстреливать. Сейчас российские военные контролируют 75% территории региона, правый берег Днепра, включая Херсон, удерживают ВСУ.

https://ria.ru/20230914/bespilotnik-1896230930.html

https://ria.ru/20230904/spetsoperatsiya-1893999034.html

днепр (город)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

днепр (город), херсон, россия, вооруженные силы украины, безопасность