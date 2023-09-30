https://ria.ru/20230930/spetsoperatsiya-1899584166.html
Боец рассказал о работе расчетов "Торнадо-Г" ЗВО под Купянском
Боец рассказал о работе расчетов "Торнадо-Г" ЗВО под Купянском - РИА Новости, 30.09.2023
Боец рассказал о работе расчетов "Торнадо-Г" ЗВО под Купянском
Боевые расчёты РСЗО "Торнадо-Г" 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) как в дневное, так и в ночное время уничтожают технику и опорные... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T06:02
2023-09-30T06:02
2023-09-30T08:40
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
западный военный округ (зво)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 сен - РИА Новости. Боевые расчёты РСЗО "Торнадо-Г" 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) как в дневное, так и в ночное время уничтожают технику и опорные пункты с личным составом противника в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир расчета "Терек". "Мы сейчас находимся недалеко от передовой позиции в Харьковской области, сейчас отработали по опорному пункту. Разведка нам дала координаты, которые обнаружила - опорный пункт противника, в котором находился личный состав", - рассказал командир. Он отметил, что специфика работы реактивной батареи заключается в нанесении огневого поражения по площадным целям, то есть по большому скоплению личного состава или скоплению техники. "За ночь, бывает, сменяем от трех до пяти позиций в зависимости от работы. Обычно работаем и сразу уезжаем на другую позицию, на одном месте никогда не стоим. В среднем расход на одну цель, когда работаем с пристрелкой, - сначала два, после первой "корректуры" (огонь с корректировкой) сразу идет стрельба на поражение. Пять снарядов хватает на то, чтобы уничтожить опорный пункт или технику противника", - добавил артиллерист. По его словам, накануне с корректировкой БПЛА был уничтожен расчёт американской гаубицы М777, который находился в лесопосадке. Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ на купянском направлении за неделю уничтожили свыше 210 украинских военных, пять боевых бронемашин, 30 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, а также четыре склада боеприпасов ВСУ.
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Уничтожение вражеской техники боевыми расчетами РСЗО "Торнадо-Г"
Боевые расчеты РСЗО "Торнадо-Г" 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа круглосуточно уничтожают технику и опорные пункты с личным составом противника в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир расчета.
2023-09-30T06:02
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харьковская область, россия, западный военный округ (зво), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Западный военный округ (ЗВО), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Боец рассказал о работе расчетов "Торнадо-Г" ЗВО под Купянском
Боец: расчеты "Торнадо-Г" ЗВО круглосуточно работают на Купянском участке фронта
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 сен - РИА Новости. Боевые расчёты РСЗО "Торнадо-Г" 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) как в дневное, так и в ночное время уничтожают технику и опорные пункты с личным составом противника в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир расчета "Терек".
«
"Мы сейчас находимся недалеко от передовой позиции в Харьковской области, сейчас отработали по опорному пункту. Разведка нам дала координаты, которые обнаружила - опорный пункт противника, в котором находился личный состав", - рассказал командир.
Он отметил, что специфика работы реактивной батареи заключается в нанесении огневого поражения по площадным целям, то есть по большому скоплению личного состава или скоплению техники.
"За ночь, бывает, сменяем от трех до пяти позиций в зависимости от работы. Обычно работаем и сразу уезжаем на другую позицию, на одном месте никогда не стоим. В среднем расход на одну цель, когда работаем с пристрелкой, - сначала два, после первой "корректуры" (огонь с корректировкой) сразу идет стрельба на поражение. Пять снарядов хватает на то, чтобы уничтожить опорный пункт или технику противника", - добавил артиллерист.
По его словам, накануне с корректировкой БПЛА был уничтожен расчёт американской гаубицы М777, который находился в лесопосадке.
Ранее Минобороны РФ
сообщило, что ВС РФ на купянском направлении за неделю уничтожили свыше 210 украинских военных, пять боевых бронемашин, 30 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, а также четыре склада боеприпасов ВСУ
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Группировка "Восток" поразила пункты дислокации бригад ВСУ