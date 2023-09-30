https://ria.ru/20230930/spetsoperatsiya-1899584166.html

Боец рассказал о работе расчетов "Торнадо-Г" ЗВО под Купянском

Боец рассказал о работе расчетов "Торнадо-Г" ЗВО под Купянском - РИА Новости, 30.09.2023

Боец рассказал о работе расчетов "Торнадо-Г" ЗВО под Купянском

Боевые расчёты РСЗО "Торнадо-Г" 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) как в дневное, так и в ночное время уничтожают технику и опорные... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T06:02

2023-09-30T06:02

2023-09-30T08:40

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

западный военный округ (зво)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 сен - РИА Новости. Боевые расчёты РСЗО "Торнадо-Г" 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) как в дневное, так и в ночное время уничтожают технику и опорные пункты с личным составом противника в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир расчета "Терек". "Мы сейчас находимся недалеко от передовой позиции в Харьковской области, сейчас отработали по опорному пункту. Разведка нам дала координаты, которые обнаружила - опорный пункт противника, в котором находился личный состав", - рассказал командир. Он отметил, что специфика работы реактивной батареи заключается в нанесении огневого поражения по площадным целям, то есть по большому скоплению личного состава или скоплению техники. "За ночь, бывает, сменяем от трех до пяти позиций в зависимости от работы. Обычно работаем и сразу уезжаем на другую позицию, на одном месте никогда не стоим. В среднем расход на одну цель, когда работаем с пристрелкой, - сначала два, после первой "корректуры" (огонь с корректировкой) сразу идет стрельба на поражение. Пять снарядов хватает на то, чтобы уничтожить опорный пункт или технику противника", - добавил артиллерист. По его словам, накануне с корректировкой БПЛА был уничтожен расчёт американской гаубицы М777, который находился в лесопосадке. Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ на купянском направлении за неделю уничтожили свыше 210 украинских военных, пять боевых бронемашин, 30 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, а также четыре склада боеприпасов ВСУ.

https://ria.ru/20230930/spetsoperatsiya-1899583081.html

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Уничтожение вражеской техники боевыми расчетами РСЗО "Торнадо-Г" Боевые расчеты РСЗО "Торнадо-Г" 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа круглосуточно уничтожают технику и опорные пункты с личным составом противника в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир расчета. 2023-09-30T06:02 true PT1M28S

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харьковская область, россия, западный военный округ (зво), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность