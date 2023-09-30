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В Белгородской области сбили девять снарядов украинской РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 30.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:00 30.09.2023 (обновлено: 09:40 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/spe-1899582981.html
В Белгородской области сбили девять снарядов украинской РСЗО "Ураган"
В Белгородской области сбили девять снарядов украинской РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 30.09.2023
В Белгородской области сбили девять снарядов украинской РСЗО "Ураган"
ПВО сбила девять снарядов украинской реактивной системы залпового огня "Ураган" в небе над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T05:00
2023-09-30T09:40
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
происшествия
белгородская область
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. ПВО сбила девять снарядов украинской реактивной системы залпового огня "Ураган" в небе над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны.&quot;Ночью 30 сентября около 3:45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением девяти снарядов реактивной системы залпового огня &quot;Ураган&quot;, — говорится в заявлении ведомства.О работе ПВО над Белгородом и Белгородским районом также сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков."По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — написал он.Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Особенно часто ВСУ атакуют приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.На всей территории региона с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230930/razvedchiki-1899583446.html
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россия, вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Белгородская область
В Белгородской области сбили девять снарядов украинской РСЗО "Ураган"

МО: РСЗО "Ураган" ВСУ пыталась совершить теракт по объектам на территории России

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. ПВО сбила девять снарядов украинской реактивной системы залпового огня "Ураган" в небе над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны.
«

"Ночью 30 сентября около 3:45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением девяти снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган", — говорится в заявлении ведомства.

О работе ПВО над Белгородом и Белгородским районом также сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.
"По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — написал он.
Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Особенно часто ВСУ атакуют приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.
На всей территории региона с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествияБелгородская область
 
 
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