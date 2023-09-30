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В Белгородской области сбили девять снарядов украинской РСЗО "Ураган"

В Белгородской области сбили девять снарядов украинской РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 30.09.2023

В Белгородской области сбили девять снарядов украинской РСЗО "Ураган"

ПВО сбила девять снарядов украинской реактивной системы залпового огня "Ураган" в небе над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T05:00

2023-09-30T05:00

2023-09-30T09:40

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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белгородская область

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. ПВО сбила девять снарядов украинской реактивной системы залпового огня "Ураган" в небе над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны."Ночью 30 сентября около 3:45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением девяти снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган", — говорится в заявлении ведомства.О работе ПВО над Белгородом и Белгородским районом также сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков."По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — написал он.Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Особенно часто ВСУ атакуют приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.На всей территории региона с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230930/razvedchiki-1899583446.html

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россия, вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область