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В Белгородской области сбили девять снарядов украинской РСЗО "Ураган"
В Белгородской области сбили девять снарядов украинской РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 30.09.2023
В Белгородской области сбили девять снарядов украинской РСЗО "Ураган"
ПВО сбила девять снарядов украинской реактивной системы залпового огня "Ураган" в небе над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T05:00
2023-09-30T05:00
2023-09-30T09:40
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
происшествия
белгородская область
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. ПВО сбила девять снарядов украинской реактивной системы залпового огня "Ураган" в небе над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны."Ночью 30 сентября около 3:45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением девяти снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган", — говорится в заявлении ведомства.О работе ПВО над Белгородом и Белгородским районом также сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков."По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — написал он.Белгородская область с начала спецоперации регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Особенно часто ВСУ атакуют приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.На всей территории региона с 11 апреля прошлого года действует высокий уровень террористической опасности.
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россия, вооруженные силы украины, происшествия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Белгородская область
В Белгородской области сбили девять снарядов украинской РСЗО "Ураган"
МО: РСЗО "Ураган" ВСУ пыталась совершить теракт по объектам на территории России