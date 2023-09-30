https://ria.ru/20230930/shamba-1899507902.html

Сергей Шамба: Абхазия укрепляет свои военные возможности

Сергей Шамба: Абхазия укрепляет свои военные возможности - РИА Новости, 30.09.2023

Сергей Шамба: Абхазия укрепляет свои военные возможности

Абхазия 30 сентября отмечает 30-летие своей независимости. О том, каких результатов удалось добиться за это время, исходит ли угроза из Грузии, а также об... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T10:00

2023-09-30T10:00

2023-09-30T10:00

интервью

абхазия

россия

сергей шамба

грузия

международная организация гражданской авиации

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Абхазия 30 сентября отмечает 30-летие своей независимости. О том, каких результатов удалось добиться за это время, исходит ли угроза из Грузии, а также об открытии аэропорта и участии в Союзном государстве России и Белоруссии в интервью РИА Новости рассказал секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.– Сергей Миронович, каких итогов добилась Абхазия за 30 лет независимости?– Было достигнуто как много положительных результатов, так и отрицательных. Однако нам все-таки удалось сохранить мир, стабильность, безопасность и укрепить отношение с Россией. Все это произошло не сразу. Кардинальные изменения появились после признания Абхазии Россией. В первую очередь, мы свою благодарность обращаем к великому политическому деятелю России Владимиру Владимировичу Путину. О каком-то начале развития страны мы можем говорить только со времени признания Абхазии Российской Федерацией и установления дипломатических отношений. После признания было подписано два важных межгосударственных договора: о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи и о союзничестве и стратегическом партнерстве.Это дало нам надежные гарантии, потому что у нас установился такой союз, который определяет, что в случае агрессии, вооруженной угрозы со стороны противника союзники выступают в защиту друг друга. С того времени мы не несем тех тяжелых потерь на границе с Грузией, которые были до этого. Все эти угрозы отошли в прошлое, и общество начало развиваться по-другому. Если до признания Россией главной задачей руководства и общества Абхазии была защита от внешней угрозы, то после это отошло на задний план, и вперед вышли проблемы социального порядка, стала развиваться политическая система. После России Абхазию признали ряд других стран, и я должен сказать, что все эти признания, которые были и которые будут в дальнейшем, они являются важными и имеют больше престижный характер. Коренные наши проблемы и задачи мы можем решать в союзе с Российской Федерацией, потому что для маленькой Абхазии Россия открывает огромные возможности для развития. Это и развитие туризма, и различные экономические проекты. Так что это ощутимый результат нашей политической деятельности. Наша последовательная внешняя политика всегда была направлена на взаимоотношения и союз с Россией без какого-то двойного умысла. Мы со своей стороны тоже добросовестно выполняем свои обязательства. Сейчас, когда Россия находится в сложном положении, когда она активно взялась за переустройство мировой системы, которое происходит с начала 90-х годов, мы делаем все, что в наших силах, чтобы поддерживать Россию. И это не только политические заявления. Абхазия постоянно оказывает поддержку в виде гуманитарных поставок для сражающихся абхазских добровольцев на Донбассе. Уже немалое количество наших воинов сложило свои головы. Если брать в пропорциональном отношении численности населения, то это очень большие потери. Мы будем и дальше продолжать, в меру своих сил, демонстрировать свой союзнический долг перед Россией.– Есть ли подвижки в вопросе подписания документа о международных гарантиях неприменения силы Грузией против Абхазии?– Переговоры о заключении мирного соглашения с Грузией ведутся долгие годы. На Женевских дискуссиях мы хотели подтвердить намерение сторон отказаться от применения силы, однако до сих пор грузинская сторона отказывается подписать такой документ. В Грузии есть серьезные силы, которые сегодня находятся в оппозиции, но не так давно они были у власти, которую возглавлял Саакашвили. Именно они развязали войну в августе 2008 года. Сейчас они продолжают призывать к агрессивным действиям против Абхазии. Также и союзники Грузии подталкивают ее к открытию второго фронта. Кавказ всегда был в гуще исторических событий, особенно когда это касалось переустройства мировой системы, борьбы за сферы влияния. Мы сейчас видим, что наступил период сложной политической борьбы, появилась новая напряженность, и мы не должны допустить того, чтобы здесь "взорвалась ситуация". Политическая ситуации в Грузии сейчас такая, что ожидать каких-то прорывов в политических взаимоотношениях невозможно, так как там идет очень сложная внутренняя борьба. Как будет развиваться ситуация, мы не знаем. Могут случиться очень неожиданные события, к которым мы должны быть готовы. Хочешь мира – готовься к войне.– Как вы относитесь к политическим лозунгам в Грузии, постоянно звучащим в ходе митингов, "о возвращении Абхазии"? Есть ли, на ваш взгляд, опасность новых угроз для Абхазии?– К несчастью, в политике не всегда всё происходит рационально. При всём логическом подходе часто присутствуют неоправданные фантазии. У некоторых грузинских лидеров есть такая фантазия, что они могут силой решить данный вопрос (возвращения Абхазии – ред.). Если подойти к этому прагматично, то совершенно очевидно, что будет с Грузией. И нам нехорошо будет, конечно, но им совсем будет плохо. Поэтому здесь должно все-таки присутствовать понимание реальности. Сейчас у нас есть значительные преимущества, чем в 1992 году. И самое главное, у нас есть союз с Россией. Но дело не в том, что мы победим. Зачем нам нужно возвращаться к этому прошлому? Зачем эти жертвы и разрушения? Нам это не нужно. И нынешняя грузинская власть придерживается таких же взглядов, как мы видим. Но всегда находятся деструктивные силы, от которых можно ожидать всего. Поэтому в последнее время мы укрепляем свои военные возможности.– Абхазия планирует в 2025 году открыть отремонтированный аэропорт в Сухуме. Кто будет восстанавливать, какие компании? Есть ли договоренность с ИКАО о международных полетах, или будут рейсы исключительно российских авиалиний?– Был тендер, победила российская компания, которая будет заниматься восстановлением аэропорта. К концу 2024 года должен быть совершен первый рейс. ИКАО – это международная организация, которая находится под влиянием западных сил, и надежда на то, что она может дать в ближайшее время международный код для нашего аэропорта, маловероятна. Поэтому мы надеемся на то, что рейсы будут совершать российские авиакомпании, и на данном этапе этого вполне достаточно.– Абхазия в последнее время демонстрирует тесное сотрудничество с Белоруссией. Означает ли это, что Минск признал независимость Абхазии?– Не хочу, чтобы это стало какой-то фантазией. Для того, чтобы между государствами были политические взаимоотношения, нужен интерес с обеих сторон. Поэтому мы хотим начать с экономического сотрудничества. В Белоруссии к Абхазии есть интерес. В Абхазии обсуждаются некоторые белорусские проекты, а наши – в Белоруссии. О том, что у нас существуют надежды на признание Белоруссией, говорил президент, также возможно наше участие в Союзном государстве. Мы посмотрим, как это будет осуществляться, какие будут интересы. Но для того, чтобы это произошло, нам сперва нужно идти по пути установления взаимоотношения с Белоруссией. Поэтому мы хотим начать с экономических проектов.

https://ria.ru/20230826/abkhaziya-1892362183.html

https://ria.ru/20230826/podderzhka-1892442102.html

https://ria.ru/20230824/probki-1892023384.html

https://ria.ru/20230902/ucheniya-1893843087.html

https://ria.ru/20230916/aeroport-1896753474.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, абхазия, россия, сергей шамба, грузия, международная организация гражданской авиации