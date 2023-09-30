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В Госдуме призвали Борреля приехать в Севастополь и покаяться - РИА Новости, 30.09.2023
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22:10 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/sevastopol-1899680386.html
В Госдуме призвали Борреля приехать в Севастополь и покаяться
В Госдуме призвали Борреля приехать в Севастополь и покаяться - РИА Новости, 30.09.2023
В Госдуме призвали Борреля приехать в Севастополь и покаяться
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал визит главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в Одессу спектаклем и призвал его приехать в... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T22:10
2023-09-30T22:10
в мире
севастополь
жозеп боррель
госдума рф
одесса
украина
михаил шеремет
евросоюз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал визит главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в Одессу спектаклем и призвал его приехать в Севастополь и покаяться. Ранее внешнеполитическая служба ЕС сообщила, что Боррель "находится в гордом городе Одесса". Сам он заявил, что цель его визита - выразить поддержку Украине. "Во-первых, Одесса была гордым городом до прихода туда власти украинских нацистов. Сегодня – это оккупированный город, который обязательно будет освобожден. Во-вторых, если Боррель хочет увидеть действительно гордый город, то ему следует посетить город-герой Севастополь и покаяться там за все преступные деяния, связанные с взращиванием и подлым финансированием киевского нацистского режима", - сказал Шеремет. По его словам, визит Борреля в Одессу "очередной спектакль", направленный на дальнейшую эскалацию военного конфликта на Украине.
https://ria.ru/20230930/zemli-1899666934.html
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в мире, севастополь, жозеп боррель, госдума рф, одесса, украина, михаил шеремет, евросоюз
В мире, Севастополь, Жозеп Боррель, Госдума РФ, Одесса, Украина, Михаил Шеремет, Евросоюз
В Госдуме призвали Борреля приехать в Севастополь и покаяться

Шеремет призвал Борреля приехать в Севастополь и покаяться

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал визит главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в Одессу спектаклем и призвал его приехать в Севастополь и покаяться.
Ранее внешнеполитическая служба ЕС сообщила, что Боррель "находится в гордом городе Одесса". Сам он заявил, что цель его визита - выразить поддержку Украине.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
В Госдуме призвали вернуть Одесскую и Харьковскую области в состав России
Вчера, 19:56
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"Во-первых, Одесса была гордым городом до прихода туда власти украинских нацистов. Сегодня – это оккупированный город, который обязательно будет освобожден. Во-вторых, если Боррель хочет увидеть действительно гордый город, то ему следует посетить город-герой Севастополь и покаяться там за все преступные деяния, связанные с взращиванием и подлым финансированием киевского нацистского режима", - сказал Шеремет.
По его словам, визит Борреля в Одессу "очередной спектакль", направленный на дальнейшую эскалацию военного конфликта на Украине.
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В миреСевастопольЖозеп БоррельГосдума РФОдессаУкраинаМихаил ШереметЕвросоюз
 
 
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