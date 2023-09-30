https://ria.ru/20230930/serial-1898753665.html

Погони, драки и юмор: чем интересен третий сезон сериала "Первый отдел"

Погони, драки и юмор: чем интересен третий сезон сериала "Первый отдел" - РИА Новости, 30.09.2023

Погони, драки и юмор: чем интересен третий сезон сериала "Первый отдел"

На телеканале НТВ 2 октября выходит третий сезон сериала "Первый отдел". Остросюжетный детектив рассказывает про будни сотрудников Следственного комитета... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T10:00

2023-09-30T10:00

2023-09-30T10:00

нтв (телеканал)

россия

кино и сериалы

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На телеканале НТВ 2 октября выходит третий сезон сериала "Первый отдел". Остросюжетный детектив рассказывает про будни сотрудников Следственного комитета России, которым поручают расследовать самые опасные и запутанные преступления.Экшен-сцены и погониСтарший следователь по особо важным делам, полковник юстиции Юрий Брагин, продолжает нести службу в подразделении Следственного комитета РФ. В сериях третьего сезона зрители увидят, как давним друзьям и коллегам Юрию Брагину (Иван Колесников) и Михаилу Шибанову (Сергей Жарков) приходится распутывать все новые сложные дела."Мой герой остался прежним, но его история стала намного объемнее. В новом сезоне на первый план выходят взаимоотношения моего героя с женой, детьми и коллегами, а расследования преступлений становятся сквозными. События из одной серии будут плавно перетекать в следующую, тем самым мы будем удерживать внимание зрителей еще больше. Увеличится количество экшен-сцен, драк, погонь и юмора", - говорит актер Иван Колесников.В новом сезоне 24 серии, автором сценария является Андрей Тумаркин, который пишет истории по реальным делам. Сериал снят по заказу НТВ при поддержке Следственного комитета Российской Федерации. Съемки нового сезона проходили в Санкт-Петербурге и Красноярске."Самые интересные локации были в Красноярске: невероятная природа и доброжелательные люди. При содействии местных властей и жителей мы снимали там захватывающую историю про маньяка. Основные же съемки проходили в Питере", - сказал режиссер-постановщик сериала Денис Нейманд.Личные драмыПо словам Нейманда, третий сезон сериала стал наиболее драматичным."За три сезона сериала я заметил следующую закономерность: в первом у нас преобладала детективная линия в сюжете, во втором было больше триллера, третий же станет более драматическим, потому что мы еще глубже раскроем душевные переживания и чувства наших героев", - отметил Нейманд.По сюжету, опытный следователь Брагин как и в предыдущих сериях занимается расследованием самых трудными и запутанных дел по всему Северо-Западному региону. В это же время Вера Брагина (Елена Вожакина) решает сложить с себя полномочия судьи и сдает экзамен на адвоката. Это событие приводит к конфликту в семье. Ведь Брагин большую часть своей жизни расследовал преступления и отправлял преступников за решетку. Он не может понять жену, которая теперь защищает мошенников и убийц."В новом сезоне у моей героини Веры во взаимоотношениях с мужем возникают определенные недопонимания, разногласия и ссоры. Это связано и с родом деятельности супруга, и с ее судейством. На этой почве происходит конфликт интересов. Им практически не удается проводить время вместе. Еще и сын-подросток, с которым очень сложно найти общий язык, понять и принять его интересы. Но несмотря на все перипетии, возникающие по ходу сериала, моя героиня с мужем любят друг друга и стараются друг друга поддержать, где-то не обратить внимание на плохое настроение или усталость, перевести это в шутку. Конечно, это больше относится к ее супругу Юрию в исполнении Ивана Колесникова, он более спокойный, сдержанный, уравновешенный", - уточнила актриса Елена Вожакина.По ее словам, в новом сезоне героиня Вера, которая, ввиду своей профессии достаточно закрытая и холодная, столкнется с принятием нескольких важных решений, раскрывающих ее с других сторон. По стечению обстоятельств ей придется заниматься делом, напрямую связанным с другом семьи Шибановым и его подчиненным: доказывать свою правоту, отстаивать позицию и самостоятельно разбираться во всех подробностях этого дела. А также попытаться принять взгляды сына и наконец-то наладить общение с ним.В сериале резко меняется и жизнь Миши Шибанова. В новом сезоне опер уголовного розыска встречает любовь всей своей жизни, успешную предпринимательницу Ольгу. Шибанов начинает ценить семейный уют и даже подумывает об увольнении из полиции. Однако он еще не знает, что расследование обстоятельств гибели криминального авторитета Сергея Радулова по прозвищу Радуга, приведет к непредсказуемым последствиям. Честному полицейскому предстоит сделать нелегкий выбор между личной жизнью и служебным долгом.Опасные трюки"Подробностей раскрывать не хочу, но отмечу, что актерской игрой Елены Вожакиной во время одной экшен-сцены была восхищена вся съемочная группа настолько, что мы не в силах были дальше продолжать съемку. Я даже подумал, что она получила настоящую травму, однако все было хорошо", - вспоминает Колесников.Вожакина пояснила, что очень любит сцены, в которых можно применять свои физические навыки. Ее героине Вере их использовать практически не приходится, но все-таки сцену с выстрелом в новом сезоне пришлось отыгрывать."Я люблю делать все сама и стараюсь учиться по ходу съемочного процесса тем вещам, о которых даже не слышала или ни разу не пробовала, в этом и есть интерес и возможность актерской профессии. Я человек физически подготовленный, мне не составило особого труда сделать этот трюк самой несмотря на то, что на площадке присутствовала женщина-каскадер, и мне предлагали отказаться, ведь можно упасть очень неудачно и небезопасно. Слава Богу, все обошлось, и все целы и невредимы! Все произошло с первого дубля: смело, быстро, безболезненно и, по словам каскадера, профессионально", - сказала Вожакина.Нейманд, в свою очередь, отметил, что во время экшен-сцен и бесстрашный Сергей Жарков предпочитает не прибегать к помощи дублеров и самостоятельно выполнять трюки, поэтому нередко получает травмы на площадке."Мы так привыкли к его желанию все делать самому, что в одном из эпизодов я предложил ему прыгнуть с моста. Начали мы снимать эту сцену: все камеры заряжены, мотор, он разбегается, перелезает через ограду и… останавливается. В самый последний момент передумал и не стал прыгать. Для многих артистов подобная реакция была бы нормальной, но не для Жаркова. Все поразились. Но, признаюсь, я рад, что он так решил. Надо сказать, что Иван Колесников также бесстрашен, но его роль особо не подразумевает выполнения каких-то сложных трюков", - пояснил режиссер.Секрет популярности – успешный дуэт"Я считаю, что секрет популярности "Первого отдела" заключается в главном сериальном дуэте, который воплощают на экране Иван Колесников и Сергей Жарков, в интересном сюжете, красоте любимого Петербурга и теплой творческой атмосфере на площадке", - говорит Нейманд.Колесников согласен с режиссером – по его мнению сериал набрал такую популярность именно за счет дуэта Брагина и Шибанова."У нас с Сережей отличные дружеские отношения, и я думаю, что зрители это видят. К тому же мы уже дополняем все, что происходит в кадре. Наверное, мы настолько хорошо вжились в эти роли, что уже понимаем их лучше сценаристов. Иногда нас приходилось тормозить, потому что в каких-то моментах нас было просто не остановить. Но для этого есть Денис Нейманд, который нам говорит: "Ребята, это перебор!"", - сказал Колесников.И добавил, что сериал стал очень популярен, и актеры рады работать над этим проектом. ㅤРеклама, АО "Телекомпания НТВ", erid: 4CQwVszH9pUmKrQ3CyW

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

нтв (телеканал), россия, кино и сериалы