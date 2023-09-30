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Минтранс не ожидает последствий для зарубежных рейсов из-за самолетов ГТЛК - РИА Новости, 30.09.2023
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00:01 30.09.2023 (обновлено: 00:03 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/samolety-1899572627.html
Минтранс не ожидает последствий для зарубежных рейсов из-за самолетов ГТЛК
Минтранс не ожидает последствий для зарубежных рейсов из-за самолетов ГТЛК - РИА Новости, 30.09.2023
Минтранс не ожидает последствий для зарубежных рейсов из-за самолетов ГТЛК
Ситуация с иностранными самолетами "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК), не повлияет на полеты российских авиакомпаний по зарубежным... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T00:01
2023-09-30T00:03
экономика
россия
гтлк
государственная транспортная лизинговая компания
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Ситуация с иностранными самолетами "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК), не повлияет на полеты российских авиакомпаний по зарубежным направлениям, сообщила пресс-служба Минтранса РФ. Ранее в пятницу источник РИА Новости в отрасли сообщал, что есть риски ареста судов российских авиакомпаний из-за того, что они продолжают летать на основании контрактов с GTLK Europe, которая сейчас находится в процессе ликвидации. "Перевозчики имеют в распоряжении воздушные суда иностранного производства, находящиеся в собственности как других лизинговых компаний, так и в собственности самих авиакомпаний. В настоящее время данные самолёты могут использоваться для выполнения соответствующих международных рейсов. Таким образом сложившаяся ситуация не повлияет на выполнение российскими перевозчиками полётной программы по зарубежным направлениям", - говорится в сообщении Минтранса. В настоящее время ГТЛК направила авиаперевозчикам долгосрочные договоры лизинга с российским юрлицом - АО "ГТЛК", которые подтверждают право собственности на данные воздушные суда. В ближайшее время ожидается заключение новых контрактов для нивелирования всех возможных правовых рисков. Так, в Минтрансе отметили, что воздушные суда, о которых идет речь, "составляют примерно 5% от всего парка ВС российских авиакомпаний". Минтранс России совместно с Росавиацией и ГТЛК продолжают взаимодействие по данному вопросу, уточнило ведомство.
https://ria.ru/20230628/vertolety-1880812767.html
https://ria.ru/20230927/samolet-1899016851.html
https://ria.ru/20230925/zapisi-1898484377.html
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экономика, россия, гтлк, государственная транспортная лизинговая компания, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Экономика, Россия, ГТЛК, Государственная транспортная лизинговая компания, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Минтранс не ожидает последствий для зарубежных рейсов из-за самолетов ГТЛК

Минтранс: проблема с самолетами ГТЛК не помешает полетам российских авиакомпаний

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСамолёт российской авиакомпании
Самолёт российской авиакомпании - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Самолёт российской авиакомпании. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Ситуация с иностранными самолетами "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК), не повлияет на полеты российских авиакомпаний по зарубежным направлениям, сообщила пресс-служба Минтранса РФ.
Ранее в пятницу источник РИА Новости в отрасли сообщал, что есть риски ареста судов российских авиакомпаний из-за того, что они продолжают летать на основании контрактов с GTLK Europe, которая сейчас находится в процессе ликвидации.
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"Перевозчики имеют в распоряжении воздушные суда иностранного производства, находящиеся в собственности как других лизинговых компаний, так и в собственности самих авиакомпаний. В настоящее время данные самолёты могут использоваться для выполнения соответствующих международных рейсов. Таким образом сложившаяся ситуация не повлияет на выполнение российскими перевозчиками полётной программы по зарубежным направлениям", - говорится в сообщении Минтранса.
В настоящее время ГТЛК направила авиаперевозчикам долгосрочные договоры лизинга с российским юрлицом - АО "ГТЛК", которые подтверждают право собственности на данные воздушные суда. В ближайшее время ожидается заключение новых контрактов для нивелирования всех возможных правовых рисков.
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Так, в Минтрансе отметили, что воздушные суда, о которых идет речь, "составляют примерно 5% от всего парка ВС российских авиакомпаний".
Минтранс России совместно с Росавиацией и ГТЛК продолжают взаимодействие по данному вопросу, уточнило ведомство.
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ЭкономикаРоссияГТЛКГосударственная транспортная лизинговая компанияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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