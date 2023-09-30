https://ria.ru/20230930/samolet-1899592868.html
В Карагандинской области Казахстана разбился учебный самолет
В Карагандинской области Казахстана разбился учебный самолет - РИА Новости, 30.09.2023
В Карагандинской области Казахстана разбился учебный самолет
Учебно-тренировочный самолет потерпел крушение в Карагандинской области Казахстана, на месте происшествия обнаружено два тела, сообщила пресс-служба комитета... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T08:46
2023-09-30T08:46
2023-09-30T08:46
в мире
карагандинская область
казахстан
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АСТАНА, 30 сен - РИА Новости. Учебно-тренировочный самолет потерпел крушение в Карагандинской области Казахстана, на месте происшествия обнаружено два тела, сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации министерства транспорта республики. "Тридцатого сентября при совершении учебно-тренировочного полета самолет UPLA286 тип P2002 на площадке Балапан в Карагандинской области после взлета в 07.46 часов не вышел на связь. При поиске обнаружено разрушенное воздушное судно и двое погибших", - говорится в сообщении. Департамент по расследованию происшествий министерства транспорта начал расследование по данному факту, отмечено в релизе.
https://ria.ru/20230927/samolet-1899016851.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, карагандинская область, казахстан
В мире, Карагандинская область, Казахстан
В Карагандинской области Казахстана разбился учебный самолет
В Казахстане разбился учебный самолет, два человека погибли