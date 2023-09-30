https://ria.ru/20230930/saldo-1899586616.html

Сальдо заявил о масштабных преобразованиях в Херсонской области

Сальдо заявил о масштабных преобразованиях в Херсонской области - РИА Новости, 30.09.2023

Сальдо заявил о масштабных преобразованиях в Херсонской области

В Херсонской области с вхождением в состав Российской Федерации начались масштабные инфраструктурные преобразования, заявил РИА Новости губернатор региона... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T07:05

2023-09-30T07:05

2023-09-30T07:05

херсонская область

россия

владимир сальдо

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. В Херсонской области с вхождением в состав Российской Федерации начались масштабные инфраструктурные преобразования, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. В субботу, 30 сентября, в Херсонской области отмечают первую годовщину в составе России. "В регионе начались масштабные преобразования. Идет ремонт инженерных и коммунальных сетей, перестраивается работа всей системы ЖКХ", - сказал Сальдо РИА Новости. По его словам, в регионе уже капитально отремонтировано 40 километров уличной дорожной сети в пяти райцентрах и 110 километров автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. "Проведены ремонтно-восстановительные работы разной сложности в 17 образовательных учреждениях школьного и дошкольного образования, построены две новых спортивных площадки (стадиона), отремонтировано здание Генического городского музея", - сказал Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230930/integratsiya-1899580948.html

https://ria.ru/20230930/pozdravlenie-1899573286.html

херсонская область

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херсонская область , россия, владимир сальдо, общество