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Сальдо заявил о масштабных преобразованиях в Херсонской области
Сальдо заявил о масштабных преобразованиях в Херсонской области - РИА Новости, 30.09.2023
Сальдо заявил о масштабных преобразованиях в Херсонской области
В Херсонской области с вхождением в состав Российской Федерации начались масштабные инфраструктурные преобразования, заявил РИА Новости губернатор региона... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T07:05
2023-09-30T07:05
2023-09-30T07:05
херсонская область
россия
владимир сальдо
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. В Херсонской области с вхождением в состав Российской Федерации начались масштабные инфраструктурные преобразования, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. В субботу, 30 сентября, в Херсонской области отмечают первую годовщину в составе России. "В регионе начались масштабные преобразования. Идет ремонт инженерных и коммунальных сетей, перестраивается работа всей системы ЖКХ", - сказал Сальдо РИА Новости. По его словам, в регионе уже капитально отремонтировано 40 километров уличной дорожной сети в пяти райцентрах и 110 километров автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. "Проведены ремонтно-восстановительные работы разной сложности в 17 образовательных учреждениях школьного и дошкольного образования, построены две новых спортивных площадки (стадиона), отремонтировано здание Генического городского музея", - сказал Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230930/integratsiya-1899580948.html
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херсонская область , россия, владимир сальдо, общество
Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Общество
Сальдо заявил о масштабных преобразованиях в Херсонской области
Сальдо заявил о преобразованиях в Херсонской области после вхождения в Россию
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. В Херсонской области с вхождением в состав Российской Федерации начались масштабные инфраструктурные преобразования, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.
В субботу, 30 сентября, в Херсонской области отмечают первую годовщину в составе России.
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"В регионе начались масштабные преобразования. Идет ремонт инженерных и коммунальных сетей, перестраивается работа всей системы ЖКХ", - сказал Сальдо РИА Новости.
По его словам, в регионе уже капитально отремонтировано 40 километров уличной дорожной сети в пяти райцентрах и 110 километров автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.
"Проведены ремонтно-восстановительные работы разной сложности в 17 образовательных учреждениях школьного и дошкольного образования, построены две новых спортивных площадки (стадиона), отремонтировано здание Генического городского музея", - сказал Сальдо.
Херсонская область стала субъектом РФ
по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон
, остается под Украиной
.
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