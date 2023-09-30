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Сербский режиссер Кустурица планирует посетить новые регионы России - РИА Новости, 30.09.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:27 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/rezhisser-1899682022.html
Сербский режиссер Кустурица планирует посетить новые регионы России
Сербский режиссер Кустурица планирует посетить новые регионы России - РИА Новости, 30.09.2023
Сербский режиссер Кустурица планирует посетить новые регионы России
Сербский режиссер Эмир Кустурица собирается посетить новые регионы Российской Федерации, об этом он сообщил журналистам в ходе творческого вечера в рамках... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T22:27
2023-09-30T22:27
культура
россия
луганская народная республика
эмир кустурица
донецкая народная республика
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КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости. Сербский режиссер Эмир Кустурица собирается посетить новые регионы Российской Федерации, об этом он сообщил журналистам в ходе творческого вечера в рамках фестиваля "Александровская крепость", проходящего в городе Усть-Лабинске на Кубани. "Буду", - ответил Кустурица на вопрос журналиста о том, планирует ли он посещать новые регионы России. Ранее сербский режиссер заявил, что "отменить" российскую культуру невозможно из-за ее масштаба, глубины и достижений. Тридцатого сентября отмечается годовщина воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Референдумы о вхождении этих регионов в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с главами четырех регионов о принятии этих субъектов в состав России.
https://ria.ru/20230406/kultura-1863612338.html
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россия, луганская народная республика, эмир кустурица, донецкая народная республика
Культура, Россия, Луганская Народная Республика, Эмир Кустурица, Донецкая Народная Республика
Сербский режиссер Кустурица планирует посетить новые регионы России

Сербский режиссер Эмир Кустурица собирается посетить новые регионы России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица
Сербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Сербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица . Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости. Сербский режиссер Эмир Кустурица собирается посетить новые регионы Российской Федерации, об этом он сообщил журналистам в ходе творческого вечера в рамках фестиваля "Александровская крепость", проходящего в городе Усть-Лабинске на Кубани.
"Буду", - ответил Кустурица на вопрос журналиста о том, планирует ли он посещать новые регионы России.
Сербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Кустурица заявил, что культуру России никогда не смогут отменить
6 апреля, 21:34
Ранее сербский режиссер заявил, что "отменить" российскую культуру невозможно из-за ее масштаба, глубины и достижений.
Тридцатого сентября отмечается годовщина воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Референдумы о вхождении этих регионов в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с главами четырех регионов о принятии этих субъектов в состав России.
Режиссер Ларс фон Триер - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Режиссер Ларс фон Триер заявил, что жизни россиян тоже имеют значение
22 августа, 22:43
 
КультураРоссияЛуганская Народная РеспубликаЭмир КустурицаДонецкая Народная Республика
 
 
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