https://ria.ru/20230930/rezhisser-1899682022.html

Сербский режиссер Кустурица планирует посетить новые регионы России

Сербский режиссер Кустурица планирует посетить новые регионы России - РИА Новости, 30.09.2023

Сербский режиссер Кустурица планирует посетить новые регионы России

Сербский режиссер Эмир Кустурица собирается посетить новые регионы Российской Федерации, об этом он сообщил журналистам в ходе творческого вечера в рамках... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T22:27

2023-09-30T22:27

2023-09-30T22:27

культура

россия

луганская народная республика

эмир кустурица

донецкая народная республика

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КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости. Сербский режиссер Эмир Кустурица собирается посетить новые регионы Российской Федерации, об этом он сообщил журналистам в ходе творческого вечера в рамках фестиваля "Александровская крепость", проходящего в городе Усть-Лабинске на Кубани. "Буду", - ответил Кустурица на вопрос журналиста о том, планирует ли он посещать новые регионы России. Ранее сербский режиссер заявил, что "отменить" российскую культуру невозможно из-за ее масштаба, глубины и достижений. Тридцатого сентября отмечается годовщина воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Референдумы о вхождении этих регионов в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с главами четырех регионов о принятии этих субъектов в состав России.

https://ria.ru/20230406/kultura-1863612338.html

https://ria.ru/20230822/peredacha-1891621519.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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россия, луганская народная республика, эмир кустурица, донецкая народная республика