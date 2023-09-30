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Путин заявил о народном решении новых регионов быть с Россией

Путин заявил о народном решении новых регионов быть с Россией - РИА Новости, 30.09.2023

Путин заявил о народном решении новых регионов быть с Россией

Президент Владимир Путин, говоря о воссоединении Донбасса и Новороссии с Россией, отметил, что люди приняли осознанное, выстраданное и подлинно народное... РИА Новости, 30.09.2023

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россия

донбасс

владимир путин

общество

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент Владимир Путин, говоря о воссоединении Донбасса и Новороссии с Россией, отметил, что люди приняли осознанное, выстраданное и подлинно народное решение, проявили мужество и непреклонный характер. "Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами. Проявили мужество и непреклонный характер", - сказал он в видеообращении. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

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Поздравление Путина с первой годовщиной воссоединения новых регионов с Россией Поздравление Путина с первой годовщиной воссоединения новых регионов с Россией 2023-09-30T00:09 true PT4M14S

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россия, донбасс, владимир путин, общество, видео