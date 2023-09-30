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Путин заявил о народном решении новых регионов быть с Россией - РИА Новости, 30.09.2023
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00:09 30.09.2023 (обновлено: 00:15 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/regiony-1899573694.html
Путин заявил о народном решении новых регионов быть с Россией
Путин заявил о народном решении новых регионов быть с Россией - РИА Новости, 30.09.2023
Путин заявил о народном решении новых регионов быть с Россией
Президент Владимир Путин, говоря о воссоединении Донбасса и Новороссии с Россией, отметил, что люди приняли осознанное, выстраданное и подлинно народное... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T00:09
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россия
донбасс
владимир путин
общество
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент Владимир Путин, говоря о воссоединении Донбасса и Новороссии с Россией, отметил, что люди приняли осознанное, выстраданное и подлинно народное решение, проявили мужество и непреклонный характер. "Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами. Проявили мужество и непреклонный характер", - сказал он в видеообращении. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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РИА Новости
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Поздравление Путина с первой годовщиной воссоединения новых регионов с Россией
Поздравление Путина с первой годовщиной воссоединения новых регионов с Россией
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россия, донбасс, владимир путин, общество, видео
Россия, Донбасс, Владимир Путин, Общество
Путин заявил о народном решении новых регионов быть с Россией
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент Владимир Путин, говоря о воссоединении Донбасса и Новороссии с Россией, отметил, что люди приняли осознанное, выстраданное и подлинно народное решение, проявили мужество и непреклонный характер.
2023-09-30T00:09
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Путин заявил о народном решении новых регионов быть с Россией

Путин: жители Донбасса и Новороссии приняли народное решение быть с Россией

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент Владимир Путин, говоря о воссоединении Донбасса и Новороссии с Россией, отметил, что люди приняли осознанное, выстраданное и подлинно народное решение, проявили мужество и непреклонный характер.
"Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами. Проявили мужество и непреклонный характер", - сказал он в видеообращении.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
 
РоссияДонбассВладимир ПутинОбщество
 
 
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