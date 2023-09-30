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Разведчики ЦВО изучили применения дронов-камикадзе на полигоне - РИА Новости, 30.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/razvedchiki-1899583446.html
Разведчики ЦВО изучили применения дронов-камикадзе на полигоне
Разведчики ЦВО изучили применения дронов-камикадзе на полигоне - РИА Новости, 30.09.2023
Разведчики ЦВО изучили применения дронов-камикадзе на полигоне
Бойцы разведывательного подразделения Центрального военного округа изучили особенности работы и применения дронов-камикадзе на одном из учебных полигонов в зоне РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T05:05
2023-09-30T05:05
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Бойцы разведывательного подразделения Центрального военного округа изучили особенности работы и применения дронов-камикадзе на одном из учебных полигонов в зоне проведения спецоперации, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Военнослужащие разведывательного подразделения Центрального военного округа в ходе специальных занятий в одном из тыловых районов проведения специальной военной операции изучили порядок и особенности применения ударных дронов", - сообщили в МО РФ. В ведомстве уточнили, что помимо применения ударных беспилотников с разными боеприпасами военнослужащие учатся различным особенностям управления и способам обнаружения замаскированных укрепленных опорных пунктов.
https://ria.ru/20230930/spetsoperatsiya-1899583081.html
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безопасность, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
Разведчики ЦВО изучили применения дронов-камикадзе на полигоне

Разведчики ЦВО изучили применения дронов-камикадзе на полигоне в зоне СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператоры БпЛА ЦВО проходят обучение в применении дронов в зоне проведения СВО
Операторы БпЛА ЦВО проходят обучение в применении дронов в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Операторы БпЛА ЦВО проходят обучение в применении дронов в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Бойцы разведывательного подразделения Центрального военного округа изучили особенности работы и применения дронов-камикадзе на одном из учебных полигонов в зоне проведения спецоперации, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
"Военнослужащие разведывательного подразделения Центрального военного округа в ходе специальных занятий в одном из тыловых районов проведения специальной военной операции изучили порядок и особенности применения ударных дронов", - сообщили в МО РФ.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
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В ведомстве уточнили, что помимо применения ударных беспилотников с разными боеприпасами военнослужащие учатся различным особенностям управления и способам обнаружения замаскированных укрепленных опорных пунктов.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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