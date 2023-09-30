https://ria.ru/20230930/razvedchiki-1899583446.html

Разведчики ЦВО изучили применения дронов-камикадзе на полигоне

Разведчики ЦВО изучили применения дронов-камикадзе на полигоне - РИА Новости, 30.09.2023

Разведчики ЦВО изучили применения дронов-камикадзе на полигоне

Бойцы разведывательного подразделения Центрального военного округа изучили особенности работы и применения дронов-камикадзе на одном из учебных полигонов в зоне РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T05:05

2023-09-30T05:05

2023-09-30T05:05

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Бойцы разведывательного подразделения Центрального военного округа изучили особенности работы и применения дронов-камикадзе на одном из учебных полигонов в зоне проведения спецоперации, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Военнослужащие разведывательного подразделения Центрального военного округа в ходе специальных занятий в одном из тыловых районов проведения специальной военной операции изучили порядок и особенности применения ударных дронов", - сообщили в МО РФ. В ведомстве уточнили, что помимо применения ударных беспилотников с разными боеприпасами военнослужащие учатся различным особенностям управления и способам обнаружения замаскированных укрепленных опорных пунктов.

https://ria.ru/20230930/spetsoperatsiya-1899583081.html

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безопасность, россия, вооруженные силы рф